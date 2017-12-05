Москва, 5 декабря, 2017, 22:26 — ИА Регнум. Великой державе не пристало ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Олимпийский флаг

Олимпийская сборная России не будет допущена до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Соответствующее решение огласил 5 декабря Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК). Согласно решению МОК, российские спортсмены, в адрес которых не выдвигалось обвинений в употреблении допинга, смогут выступать на Играх под нейтральным флагом.

Решение о допуске российских спортсменов на грядущую зимнюю Олимпиаду под так называемым нейтральным флагом имеет чисто политический окрас, и можно констатировать, что МОК не сумел или не захотел противостоять тому огромному давлению, которое на него оказывалось, отметил Клинцевич.

«Не намерен сгущать краски, но все должны ясно понять, что сегодня произошло. Спорт уже давно являет собой одну из важнейших сфер отношений между народами, и решение МОК, под каким бы соусом оно ни подавалось, следует трактовать как новую попытку изолировать Россию. Страшный удар нанесен не только по олимпийскому движению. Под удар попали отношения между народами как стержень мировой безопасности в целом», — заявил сенатор.

По мнению парламентария, «великой державе не пристало «инкогнито» ехать на Олимпиаду».

"Ломать — не строить. Боюсь, что потребуется не один год, чтобы мы, не лукавя, смогли повторить вслед за основателем Олимпийских игр Пьером де Кубертеном «О спорт, ты — мир!» — сказал Клинцевич.