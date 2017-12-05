Москва, 5 декабря, 2017, 22:13 — ИА Регнум. Как только исполком МОК принимает какие-то решения, сразу появляются новые вбросы от Григория Родченкова — это не просто так, уверена глава Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе. Об этом она заявила 5 декабря в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

getbg.net Олимпийские кольца

«Что касается самих спортсменов, то для меня любой из них, кто сможет в такой обстановке поехать на Олимпийские игры и завоевать там какие-то медали, уже безусловно будет героем, — подчеркнула она, рассуждая, не запретят ли российским спортсменам выступать под национальным флагом. — Я думаю, что это тоже некая война. Мы сильные, у нас сильная команда, и выгодно выбить такого соперника из игры. Каждый раз, как только принимаются какие-то решения исполкомом МОК, появляются новые вбросы Григория Родченкова. Всё делается не просто так».

В свою очередь, другой участник передачи, депутат Госдумы РФ Леонид Калашников напомнил, что всё началось ещё с момента самих зимних Олимпийских игр, когда лидеры западных государств сделали свой демарш.

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«Никакого допингового скандала ещё не было, — отметил он. — Но они вызывающе не приехали. Тогда ещё и на Украине ничего не произошло, но уже было ясно, что это цепь определённых событий. Сейчас выйдут (руководители МОК — прим. ИА REGNUM ) и скажут, что под национальными флагами нельзя. Езжайте, мол, сами. Я не хочу осуждать спортсменов, и я сам бывший спортсмен. Но прежде чем ты станешь олимпийцем, страна даст тебе очень много. Мне, когда я занимался спортом, страна всё дала. Я думаю, что если мы встанем перед дилеммой, ехать или не ехать, каждый спортсмен должен ответить на вопрос — ты со страной или как? Учитывая, что идёт борьба против нашей страны, я бы встал на сторону страны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российская делегация на заседании исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (МОК) уже получила информацию о решении исполкома касательно участия российских спортсменов в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году. Однако разглашать решение она была не вправе до официального выступления главы МОК Томаса Баха. Всего несколько минут назад он заявил, что Олимпийская сборная России не будет допущена до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

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