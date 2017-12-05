Москва, 5 декабря, 2017, 22:00 — ИА Регнум. В Госдуме решение МОК об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпиаде в Корее расценили как унижение, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Getbg.net Олимпийские кольца

Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации и отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

«Решение МОК — это унижение и оскорбление великой спортивной России. Нельзя с этим мириться, и Россия должна отказаться от участия в ОИ 2018», — полагает вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

«Гимн и флаг — это национальная гордость страны, ради чего спортсмены выходят сражаться. На кону честь страны!» — отметил он в соцсети.

«Хотя спортсменов, конечно, жаль», — добавил он.