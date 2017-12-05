Москва, 5 декабря, 2017, 21:55 — ИА Регнум. Государства на Украине больше нет — идёт война банд, заявил 5 декабря в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» народный депутат Украины V, VI и VII созывов Владимир Олейник. Так он прокомментировал очередной политический кризис и противостояние Михаила Саакашвили с официальным киевским режимом.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

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«На Украине началась политическая олимпиада по многоборью, — заявил Олейник. — Дальше будут стрелять. Это реально. На руках у населения 5 млн стволов. Что происходит в Киеве? Государства нет. Гражданская война по всей территории. Одна банда захватывает атамана другой банды, которая его потом отбивает. Верховенства закона нет, потому что не было демократических выборов. Вы (украинцы — прим. ИА REGNUM ) имеете государственный переворот при поддержке США».

Другой участник передачи, народный депутат Верховной рады V созыва, лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга объяснил происходящее фактической утратой украинским государством своих основных характеристик.

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«Никогда нарушение законов существования социальных систем не проходит без болезненных и тяжелейших проблем, — констатировал он. — Один из ключевых законов государства — это легитимное право, признанное всеми гражданами, на применение насилия. На Украине происходит то, что государство практически отказывается от этой своей главной ключевой функции. Однако свято место пусто не бывает. Неважно, почему это происходит: американцы ли стравливают крыс в железной банке, Коломойский ли хочет отомстить и так далее. Трагедия Украины в том, что разрушенная государственная модель оборачивается тем, что властью становится человек с ружьём. Уже прозвучало требование «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к президенту Порошенко проголосовать всё необходимое в Верховной раде, убрать свои руки от Саакашвили, ибо в противном случае они начинают АТО в Киеве».

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Напомним, что фарс и абсурд происходящих в Киеве событий уже достигли такого градуса, что обе противостоящие силы (Саакашвили с одной стороны и режим Петра Порошенко с другой) обвинили друг друга в работе на Россию. В частности, генеральный прокурор Украины заявил, что его ведомство и СБУ сорвали «план реванша прокремлёвских сил». По его словам, окружение Саакашвили получило от российской стороны порядка полумиллиона долларов США, чтобы реализовать в украинской столице некий загадочный «московский план русской зимы». Шла ли речь о климатическом оружии или чиновнику просто понравилось в общем-то бессмысленное словосочетание, пока неизвестно.