Ленинградская область, 5 декабря, 2017, 21:15 — ИА Регнум. В Ленинградской области насчитали 1677 несанкционированных свалок общим объемом 1,7 млн кубометров. Такими данными поделился 5 декабря глава областного комитета государственного экологического надзора Михаил Козьминых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусорная свалка

Почти весь этот объем поровну делят между собой три района — Всеволожский и Кировский, «огибающие» Петербург, а также Волховский.

Михаил Козьминых напомнил, что в целом за год от деятельности жителей и организаций Санкт-Петербурга образуется более 2 млн тонн твердых бытовых отходов (ТБО), 90% которых размещаются в Ленобласти, при этом 64% всех несанкционированных свалок располагаются на землях муниципального фонда.

«Наиболее неблагоприятные места находятся на границе с Петербургом, это порядка 50 объектов», — пояснил Козьминых.

В 2017 году в результате регулярных рейдов прокуратура выявила более 6,5 тыс. случаев нарушения природоохранного законодательства, это на 35% больше, чем в прошлом году за аналогичный период, и на 56% больше, чем в 2015 году.

Из этого числа более 3 тыс. случаев относятся к несанкционированным свалкам и в целом к обращению с отходами. В 2017 году по выявленным фактам возбудили более 1,8 тыс. административных дел, что также на 18% больше показателя 2016 года и на 44% больше показателя 2015 года. На нарушителей наложили 1184 штрафа на общую сумму в 74 млн рублей.

По данным природоохранной прокуратуры, было возбуждено три уголовных дела, они находятся на стадии расследования, по одному делу имеется обвинительный приговор.

Однако, по мнению Михаила Козьминых, этого недостаточно. «Мы ждем, помимо пресловутых уголовных дел, реально хоть один приговор, который говорил бы, что все-таки существует наказание, реальное взыскание, которое мы можем возвратить для рекультивации объекта», — сказал он, имея в виду наложение крупных штрафов на виновников загрязнений.

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Начальник отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Ленобласти Николай Кареткин сообщил, что сейчас ведомство пытается изъять земельный участок у собственников, которые устраивают на нем несанкционированные свалки, если будут получены доказательства, что отходы относятся к классу опасных.

«К сожалению, процедура такая никакими федеральными законами не описана, в связи с этим хотим создать прецедент в Ленобласти. Наши материалы по неисполнению предписаний, если нарушение не устранено в назначенный срок, будут направлены в прокуратуру для дальнейшей работы по иску. Хотим сейчас создать такой прецедент и посмотреть, как это будет работать», — пояснил Кареткин.

Специалисты комитета государственного экологического надзора Ленобласти и сотрудники контролирующих органов раз в неделю осматривают территорию региона на вертолете, устанавливают фотоловушки вблизи крупных свалок, которые достаточно незаметны и эффективны.

«Но это не секрет, что система организации несанкционированных свалок серьезно совершенствуется, у них есть своя система охраны, своя система оповещения, это достаточно прибыльный бизнес, который серьезно организован. Могу сказать, что информация о выходе инспекторов на контроль распространялась в течение нескольких часов, и на территории Ленобласти возникала «экологическая тишина», — рассказал Козьминых.

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По мнению начальника правового обеспечения управления Росприроднадзора по СЗФО Наталии Батовой, в первую очередь следует в целом пересматривать систему переработки мусора.

«Проблема носит достаточно глобальный характер. И чтобы снизить количество несанкционированных свалок в Ленобласти требуется внедрение технологий глубокой переработки отходов, в том числе это раздельный сбор ТБО, совершенствование системы вывоза отходов, развитие мусороперерабатывающей отрасли, рекультивация исчерпавших свои ресурсы полигонов, создание новых, современных предприятий размещения и переработки отходов», — считает Батова.

Как сообщили ИА REGNUM 5 декабря в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, в настоящее время завершается подготовка конкурсных материалов для выбора единого регионального оператора по обращению с отходами. Провести конкурс и заключить договор с победителем планируется до конца первого квартала 2018 года. Оператор будет уполномочен осуществлять деятельность по сбору, транспортировке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов на всей территории Ленинградской области.

Среди требований к оператору — обязательное оборудование всех полигонов ТБО экологическими технологиями утилизации, исключающими сжигание мусора, современными мусороперерабатывающими комплексами по сортировке и прессовке мусора для последующих переработки или захоронения. Единый региональный оператор по обращению с отходами выбирается сроком на 15 лет.

Кроме того, будет изменена схема оплаты за вывоз отходов — граждане будут оплачивать услуги по утилизации мусора полигонам, а те будут рассчитываться с транспортными компаниями. Это будет мотивировать перевозчиков к работе по закону и позволит постепенно решить проблему незаконных стихийных свалок.

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Ранее в Ленинградской области утвердили территориальную схема обращения с отходами, согласно которой более 1 млн тонн отходов в год будут поступать на территорию региона из Санкт-Петербурга.

Между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом заключено соглашение, определяющее условия деятельности двух регионов по обращению с отходами после начала работы региональных операторов.