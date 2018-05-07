Душанбе, 5 декабря, 2017, 21:04 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Хакдод Махмадшариф Махмуд освобожден от занимаемой должности. Соответствующее правительственное постановление президент страны Эмомали Рахмон подписал сегодня, 5 декабря. Отныне, в соответствие с указом главы государства, будет исполнять обязанности Чрезвычайного и полномочного посла Таджикистана в Белоруссии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Таджикистан

Ранее это место, а также должность посла Таджикистана в Белоруссии, Литве, Латвии и Эстонии, и, кроме того, постоянного представителя республики уставных и других органах СНГ занимал Козидавлат Коимдодов. Указом президента он отправлен на пенсию.

Должность заместителя главы внешнеполитического ведомства теперь занимает Зохир Саидзода, который был освобожден от должности посла Таджикистана в Грузии и Азербайджане.

Отметим, что в последнее время заметно активизируется экономическое сотрудничество Таджикистана и Белоруссии. Так, за восемь месяцев 2017 года Таджикистан закупил более 98 различных тракторов и 140 единиц оборудования белорусского производства. В ноябре приобретена еще одна партия белорусских тракторов марки МТЗ 82.1, 80Х, 1025. Кроме того, в Гиссаре появилось сборочное производство тракторов ОАО «МТЗ». Ожидается, что в 2018 году в этом же городе будут открыты другие белорусские производства, в частности, «Бобруйскагромаш» и «Гомсельмаш».

"Мне кажется, что нам надо придумать что-то такое, что стало бы настоящим фундаментом наших отношений. Это, конечно, экономика. Я пошлю руководителей крупнейших компаний, в товарах которых вы нуждаетесь, и мы попробуем создать в Таджикистане совместное производство. Оно будет работать и на Таджикистан, и на третьи страны. Думаю, эту идею нам следует обсудить и дать жесткое поручение тем, кто должен ее исполнить», — заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко, во время встречи со своим таджикским коллегой на полях саммита ОДКБ в Минске, прошедшего 1 декабря.

Он предложил Эмомали Рахмону совместно работать на афганском рынке, подчеркнув, что таджики стали бы «хорошими консультантами и проводниками», потому как лучше них «ситуацию в Афганистане… никто не знает».

Лукашенко также отметил и дипломатическое сотрудничество с Таджикистаном: «Мы всегда договаривались. Ваш один звонок, рекомендация, просьба — мы всегда исполняли. Если я вас попрошу, вы всегда до мелочей щепетильны и пунктуальны».