Калуга, 5 декабря, 2017, 20:57 — ИА Регнум. В Калуге 4 и 5 декабря поступило 11 ложных сообщений о минировании зданий, в результате были эвакуированы более 2,5 тыс. человек, передает 5 декабря ГТРК «Калуга».

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Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах стали поступать 4 декабря на пульт дежурной части. За час было сообщено о десяти таких случаев.

В ходе проверки объектов сотрудники экстренных служб выяснили, что тревога была ложная.

По сообщению начальника отдела информации и общественных связей регионального УМВД РФ Натальи Гороховой, сотрудники полиции пытаются установить источник звонков и выявить инициаторов.

В дежурную часть Калуги 5 декабря снова поступило сообщение о минировании здания вокзала. После проверки выяснилось, что очередной звонок также был ложным.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября 2017 года в Калуге поступило 16 сообщений о минировании административных зданий, школ, торговых и развлекательных центров. Ни одно сообщение не подтвердилось. Прошли массовые эвакуации, были перекрыты центральные улицы и площади.

Случаи телефонного терроризма продолжаются в России с сентября 2017 года. Несмотря на действия правоохранительных органов по выявлению инициативных групп, окончательно остановить поток ложных звонков не удалось.