Ереван, 5 декабря, 2017, 19:51 — ИА Регнум. По итогам 2016 года процент проживающих за чертой бедности граждан Армении, по сравнению с 2015 годом, сократился на 0,4 пункта — до 29,4%. Почти треть населения республики совершеннолетнего возраста проживает менее чем на $85 в месяц. Об этом сообщает Национальная статистическая служба Армении.

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Согласно источнику, речь идет о 880 тысячах гражданах. В их числе количество крайне бедных составляет 295 тыс. человек, в том числе 54 тыс. нищих (менее $48,5 в месяц на человека). Наибольший процент находящихся за чертой бедности граждан — 37,6% — проживает в сельской местности, в столице — 34,2% от общего количества, в других городах страны — 28,2% от общего количества.

Любопытны данные опроса, выявляющие субъективное восприятие бедности. Так, в 2016 году проживающими за чертой бедности себя посчитали всего 16,6% опрошенных (вместо 29,4% статистических). Это на 17% ниже субъективного восприятия в 2008 году. В 2016 году нищими себя посчитали 1,4% опрошенных (1,8% статистических).

Отметим, что в 2016 году в Армении была отмечена дефляция в размере 1,4% при сохранении и даже некотором увеличении уровня средней заработной платы. К тому же по сравнению с 2015 годом на порядка $2,5 снижена планка расчета уровня бедности, что могло положительно сказаться на процентном соотношении.