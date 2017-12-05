Воронеж, 5 декабря, 2017, 19:43 — ИА Регнум. Движение по автомобильной дороге «Восточный обход пгт. Подгоренский» открыто в Воронежской области 5 декабря. В церемонии открытия принял участие губернатор Алексей Гордеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Движение по автомобильной дороге «Восточный обход пгт. Подгоренский» открыто

Расчетная скорость движения по новой дороге составляет 100 км/час, ширина проезжей части — 7 м, две полосы движения. Путепровод проходит через железнодорожные пути на участке протяженностью 219,49 м. Общая длина объездного пути составляет 7,8 километра. Стоимость объекта — 696 миллионов рублей.

Обход вокруг поселка и путепровод через железную дорогу — насущный вопрос для жителей района. До открытия новой дороги трафик направления Павловск — Воронеж — Луганск проходил по центру поселка, где располагаются школы и больницы.

Особую остроту проблема получила после того, как на заводе АО «Евроцемент» была запущена новая линия мощностью 6 тыс. тонн клинкера в сутки: пропускная способность местных дорог не была рассчитана на загруженность тяжелым автотранспортом.

Компания и правительство региона договорились о совместном решении проблемы: АО «Евроцемент» выделил финансирование на создание проекта и передал проектно-сметную документацию в собственность региона.

«Будем считать, что этим объектом мы завершили сегодня сезон дорожных строительно-ремонтных работ и готовимся к следующему. Достаточно редко у нас в провинции строятся объекты такого уровня. Теперь весь транспорт пойдет в объезд районного центра, и это улучшит экологическую ситуацию и будет способствовать решению проблемы безопасности. Одновременно это и подспорье для экономики района, для тех предприятий, которые здесь находятся», — сказал глава региона.

Алексей Гордеев также напомнил, что в этом году, по сравнению с предыдущим, объем дорожных работ в регионе вырос на 35%.