Москва, 5 декабря, 2017, 19:43 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Михаила Саакашвили опровергает утверждения властей Украины в своей истинной демократичности, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Власть Украины позорит себя, организовав позорное преследование Саакашвили, уверен парламентарий.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

5 декабря сотрудники СБУ пришли с обыском в квартиру Михаила Саакашвили, которая расположена в доме на улице Костельная в Киеве. Сам политик забрался на крышу дома и пригрозил спрыгнуть с крыши, после чего его задержали. Позже сторонники Саакашвили силой открыли дверь автобуса и освободили его.

Михаил Саакашвили обладает статусом, напомнил Жириновский, он был президентом Грузии, был приглашен на Украину лично Петром Порошенко, был губернатором Одесской области.

«И каким бы он ни был негодяем по отношению к России, трудно отрицать, что он умеет работать как вол, полностью отдаваясь делу. Этого у него не отнять», — отметил депутат Госдумы.

Когда он стал неудобен киевским «демократам», его под надуманным предлогом уволили, а когда он еще и заявил, что будет добиваться импичмента Порошенко, то и вовсе попытались провернуть какую-то позорную акцию с неожиданным лишением его гражданства, причем сделали всё трусливо — именно тогда, когда он выехал за границу, чтобы помешать ему вернуться, рассуждает Жириновский.

«Но Саакашвили проявил силу воли, выдержку и дал бой, пробился в страну, привлек сторонников и выдвинул требование — мирное отстранение Порошенко. И как ответила «демократическая» власть? Пытается его посадить. Но даже это у них не получается… Руки прочь от Мишико!» — считает Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Саакашвили заподозрили в получении денег от сторонников бывшего президента Виктора Януковича для совершения госпереворота.