Сингапур, 7 декабря, 2017, 17:50 — ИА Регнум. В Сингапуре 1 декабря завершился Asia Television Forum and Market (ATF) — крупнейший рынок контента в Азии. Участниками форума стали более 6 тыс. человек из 54 стран мира, в том числе России.

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Наряду с индивидуальными стендами, на рынке работали 24 национальных павильона из Сингапура, Китая, Японии, Индонезии, Франции и других стран. Россия представила анимационный стенд MADE IN RUSSIA, образованный компаниями Wizart, «Мельница», «АА Студио», Signal Media и ГК «РИКИ»,

Компания Wizart является постоянным участником форума. Как отметил её генеральный продюсер Юрий Москвин, в этом году мероприятие стало особенно продуктивным — представители компании провели десятки встреч с организациями из Юго-Восточной Азии, Кореи, Китая, Японии и других стран. Основной акцент поставили на сериальный контент, однако азиатские дистрибьюторы выразили готовность закупать и полнометражные картины.

«Китайские дистрибьюторы заинтересовались проектом «Йоко». Бродкастеры очень ждут материалов по мультсериалу «Снежная Королева», — рассказывает Москвин. — Безусловно, здесь нам на руку сыграла как популярность бренда «Снежная Королева», так и уровень анимации Wizart».

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Студия «Мельница» представила проекты «Лунтик и его друзья» и «Барбоскины». Азиатские дистрибьюторы заинтересовались мультсериалами и отметили важность их образовательной составляющей. Руководитель отдела по международным связям Кристина Силиверстова отметила, что студия рассматривает совместное производство и софинансирование проектов как одну из ключевых перспектив для дальнейшего развития на международном рынке.

«АА Студио» впервые приняла участие в ATF и представила на рынке сериалы «Десять друзей кролика», «Паровозик Тишка» и «Гав-Мяу». Представители компании провели более сорока встреч с телеканалами и дистрибьюторами из 15 азиатских стран и отметили, что поездка стала самой успешной для «АА Студио» за последние годы.

Среди флагманских проектов Signal Media, представленных на рынке, — мультсериалы «Лео и Тиг», «Сказочный патруль», «Герои Энвелла» и «Ми-ми-мишки», а также телепрограммы «Сесиль в стране чудес», «Уровень», фильм «Разыскивается филин», цикл «Арктика. Зазеркалье» и другие. Кроме того, компания продемонстрировала свою новую разработку — семейный виртуальный кинотеатр «Мульт VR», работающий с помощью приложения для смартфонов.

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Российские представители также приняли участие в международной конференции ATF, посвященной ключевым медиатрендам и инновациям в области контента. Визионер, инвестор и композитор Александр Шульгин рассказал о технологии блокчейн и новой форме реальности mixed reality, которая может прийти на замену виртуальной реальности.

Напомним, рынок Asia Television Forum and Market прошел с 29 ноября по 1 декабря. Участниками форума стали компании Paramount Pictures, The Walt Disney Company, Sony Pictures Television, Twentieth Century Fox Television Distribution и многие другие. В 2018 году ATF пройдет с 5 по 7 декабря.