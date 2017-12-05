Ярославль, 5 декабря, 2017, 19:01 — ИА Регнум. 7 декабря в столице Казахстана начнется судебный процесс по иску частного банка к российской компании-инвестору, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

Предмет спора — площади в торговом центре Астаны, в покупку которых ООО «Инвестиционная компания «Русский Север» вложила 20 млн рублей и которых сейчас может лишиться. Казалось бы, имущественный спор двух юридических лиц, но решение суда может существенно повлиять на инвестиционную привлекательность Казахстана в глазах представителей российского бизнеса. Часть предпринимателей, которые планировали вложить свои средства в экономику соседней республики, сейчас «заморозили» все свои действия до разрешения ситуации с «Русским севером».

Вот уже несколько недель деятельность казахстанского филиала ООО «Инвестиционная компания «Русский Север» фактически парализована. Помещения в крупнейшем торгово-офисном центре Астаны «Седьмой континент» арестованы, компания несет миллионные убытки.

А начиналось все довольно оптимистично. Решение начать бизнес на территории Казахстана у предпринимателей из Ярославля появилось в ходе всемирной выставки ЭКСПО-2017, которая проходила в Астане. Представители Казахстана рассказывали о благоприятном климате, который создается для иностранных инвесторов на территории республики.

«Неоднократно упоминалось о том, что гарантом неприкосновенности инвестиций, благоприятного правового и инвестиционного поля выступает президент республики Нурсултан Назарбаев. Проанализировав ситуацию, нами было принято решение открыть в Казахстане филиал, поскольку вести экономическую деятельность по-иному, согласно законодательству республики Казахстан, невозможно. Мы приобрели собственность в Астане — выкупили этаж в ТЦ «Седьмой континент» для ведения деятельности филиала. Расчет был на долговременную программу, долгосрочные инвестиции, в том числе нами прорабатывался вопрос проведения Дней России в республике Казахстан на базе Министерства образования», — говорит замдиректора ООО «Инвестиционная компания «Русский север» Алексей Погребников.

Договор купли-продажи был оформлен нотариально, зарегистрирован в соответствии законом, компания «Русский север» в полном объеме перечислила продавцу деньги за приобретенную недвижимость.

Торгово-офисный центр «Седьмой континент»

Но в октябре 2017 года казахстанский филиал российской компании был уведомлен о том, что АО «Нурбанк» через суд требует признать сделку недействительной, а имущество — площади в «Седьмом континенте» — истребовать в свою пользу.

«Мы с удивлением узнали, что 10 лет назад кто-то из застройщиков данного ТЦ оказался должен «Нурбанку» и долги свои не погасил. И вот теперь банк посчитал, что отвечать по этим обязательствам должны мы: якобы российская компания каким-то образом должна была знать о существовании долгов. Банк обратился в суд с иском к «Русскому северу» об истребовании собственности. На сегодняшний день фактически произведен рейдерский захват нашего филиала в Астане, на наше помещение наложен арест, при этом, согласно законодательству республики Казахстан, мы не можем участвовать ни в тендерах, ни в каких-либо иных финансовых сделках, поскольку требуются документы о том, что имеющееся у нас имущество свободно от прав третьих лиц. То есть фактически работу филиала парализовали. При этом мы уже платим налоги в республике Казахстан», — рассказал Алексей Погребников.

Он еще раз подчеркнул, что покупка недвижимости проходила в полном соответствии с казахстанским законодательством: ООО «Русский север» в лице своего филиала удостоверилось в отсутствии ограничений по проведению сделок и правовых притязаний третьих лиц на спорное имущество, соответствующие запросы были направлены в Департамент юстиции Астаны.

«На момент заключения сделки нами проводилась проверка, были получены все необходимые документы, которые требовались по внутреннему законодательству, само помещение было свободно от прав третьих лиц. Сделка прошла государственную регистрацию в Министерстве юстиции, тем самым государство республики Казахстан гарантировало нам ее юридическую чистоту и безупречность. О том, что кем-то когда-то какие-то права предъявлялись на данные площади, мы не знали до момента обращения «Нурбанка» в суд», — отмечает Алексей Погребников.

Что интересно, обратившись с иском об истребовании помещения у «Русского севера», банк одновременно подал другой — о возмещении понесенных убытков к департаменту юстиции республики Казахстан. То есть истец хочет одновременно получить погашение и в натуральном выражении, и в финансовом.

«Вот такая интересная позиция у «Нурбанка», и это несмотря на то, что Казахстан длительный период времени входил в десятку стран, наиболее привлекательных для инвестирования, несмотря на обращения Назарбаева, который продекларировал сохранность всех инвестиций. Мы не понимаем, почему мы должны возмещать «Нурбанку» нанесенный кем-то когда-то ущерб, и хотим задать вопрос — а кто возместит ущерб нам?» — спрашивает представитель «Русского Севера».

Есть в этом деле еще ряд странностей. После того, как «Русский Север» приобрел площади, «Нурбанк» обратился в суд, на помещение был наложен арест. Наложил его государственный судебный пристав на основании письма «Нурбанка» безо всяких судебных решений — их просто не существует.

Судебное заседание назначено на 7 декабря, и то, как развиваются события, заставляет представителям российской компании усомниться в том, что дело будет рассмотрено в их пользу.

«Так, судом в отношении нас допускаются грубейшие нарушения законодательства республики, в частности, иск принят с государственной пошлиной, заниженной в два раза, тем не менее, суд на это не обращает внимания. Ответчиком почему-то в иске назван филиал, хотя согласно закону республики Казахстан, филиал не может быть таковым. И только после ряда заседаний «Нурбанк» изменил ответчика», — говорит Алексей Погребняков.

В настоящее время ООО «Инвестиционная компания «Русский Север» обратилась за защитой к Уполномоченному по правам предпринимателей Ярославской области Альфиру Бакирову, направлено обращение Уполномоченному при Президенте РФ бизнес-омбудсмену Борису Титову. Готовится обжалование действий по аресту помещений.

«Полагаем, что вынесение Алматинским районным судом Астаны решения в пользу АО «Нурбанк» создаст опасный прецедент, закрепляющий фактический «отбор» имущества у российского юридического лица, ведущего инвестиционную деятельность на территории Республики Казахстан и не нарушившего закон Республики Казахстан», — сказано в обращении.

Кроме того, от имени компании и общественности Казахстана были направлены письма в адрес президента Казахстана. Ответов пока не поступило.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров отметил, что в данной ситуации он будет отстаивать нарушенные интересы российских предпринимателей. Более того, сегодня назревает вопрос создания Евразийского третейского суда, так как подобные проблемы есть во Франции, в Англии, в Польше, где имущество сопредельной страны не всегда достаточно защищено. Комментируя произошедшее с российским инвестором, он подтвердил, что, по данным федеральных помощников Бориса Титова, наиболее сложные бюрократические отношения складываются в Казахстане и Белоруссии.

«Именно там суды чаще всего принимают решения в интересах своих соотечественников, своего бизнеса. На попытки апеллировать по поводу неправомерных решений у них один ответ — вы сначала со своими судами разберитесь, а потом к нам приходите. Казахстанское законодательство считается одним из лучших в европейской зоне, но сейчас мы видим, что Казахстан становится той площадкой, где инвестировать опасно», — сказал Альфир Бакиров.

Комментируя же ситуацию, в которой оказался «Русский Север», он также отметил роль гаранта, которую взял на себя президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, приглашая в республику иностранных инвесторов.

«На самом высоком уровне было сказано о том, что инвестиции будут неприкосновенны, они защищены государством. В данной ситуации, на мой взгляд, есть принципиальный момент: структуры Казахстана чаще всего принимают решения именно в интересах соотечественников, и риски в этом плане действительно есть. Права людей ущемлены, их надо восстановить. Банку никто не мешал в течение 10 лет выйти на того человека, который строил «Седьмой контингент» и потребовать долг. Но они дождались прихода крупного российского инвестора, у которого есть деньги, и пытаются именно за его счет решить эту проблему», — сказал Альфир Бакиров.

По его словам, федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов обязательно займется решением возникшей у ярославской компании проблемы. К этому процессу подключается консульство, казахстанское представительство торгово-промышленной палаты, уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Казахстана.

«3 сентября в Астане было подписано соглашение между Борисом Титовым и федеральным уполномоченным Казахстана о взаимной работе и оказании помощи предпринимателям при различных спорных ситуациях. Любой предприниматель, который приходит работать на территорию Казахстана, попадает в поле зрения уполномоченного. В данном случае он должен защищать интересы российского инвестора, тем более что это — законопослушные граждане, они купили объект, который нигде не был отмечен обременениями, соответственно, возникшая ситуация — проблема тех чиновников, которые регистрировали имущество и сопровождали его на протяжении десяти лет и тех, кто участвовал в купле-продаже», — считает ярославский бизнес-омбудсмен.

Пока же российские предприниматели с тревогой наблюдают за развитием событий с ООО «Инвестиционная компания «Русский Север»: смогут ли российские и казахстанские структуры отстоять права инвестора.

«Мы встревожены таким отношением Казахстана к компании из России. Как в таких условиях можно создавать совместный бизнес? Например, мы начали вести разговоры об инвестициях в экономику Казахстана весной, рассматривали вопрос о расширении деятельности, было проведено много мероприятий, переговоров. Тогда республика виделась нам привлекательной с точки зрения ведения бизнеса. Сейчас возник вопрос с «Русским севером», и мы начали задумываться, причем не только мы. Когда делаешь первый шаг и обжигаешься — это уже финансовый риск, значит, придется отказаться от планов по работе в Казахстане, выбирать другое направление. Жаль потраченных усилий, времени», — отмечает директор ООО «Миллениум» Владислав Голицин.

С ним согласен директор ООО «СПК» Андрей Коптелов.

«Мы будем наблюдать за этой ситуацией и прежде всего смотреть за позицией нашей страны: насколько Россия защищает инвестиции, потому что на чужбине, за границей какие-то дела делать, несмотря на самые привлекательные условия, которыми заманивают, проблематично. К «своим» там всегда будет более лояльное отношение. В данной ситуации есть финансовый институт, который обладает какими-то полномочиями и накладывает аресты без решения суда. Хотелось бы понять — это правовое государство, оно живет в рамках закона или же по принципам так называемого «кумовства»? — считает он.

Ситуацию с российским инвестором широко обсуждается в самом Казахстане, вышли сюжеты на центральных каналах республики.

«Они вызвали шквал разных эмоций и комментариев в социальных сетях, в основном направленных в поддержку российского инвестора. Думаю, что высшее руководство страны уже в курсе ситуации. Имидж Казахстана страдает в первую очередь, президентом Казахстана были затрачены огромные усилия, что республика стала полноправным участником международного сообщества, вошла в 30-ку развитых стран, в Казахстане создается привлекательный инвестиционный климат, но данные противоправные действия «Нурбанка» все перечеркивают и обесценивают усилия, направленные на демократизацию нашей страны. Я обращаюсь к «Нурбанку» и призываю к благоразумию, совести, прошу главу государства защитить права российского инвестора», — говорит общественный деятель Казахстана Жазира Тоганбаева.

Сами же представители «Русского Севера» уповают на институт уполномоченных как в России, так и в Казахстане и надеются, что президент республики все же сдержит слово и выступит гарантом сохранности инвестиций, дав возможность объективно разобраться в создавшейся ситуации и вынести справедливое решение по делу.

Вердикт, который вынесет казахстанский суд, должен показать: насколько в республике развит правовой институт защиты интересов инвесторов, не только отечественных, но и иностранных.