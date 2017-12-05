Екатеринбург, 6 декабря, 2017, 02:12 — ИА Регнум. Легализация и повсеместная установка устройств для анонимного оставления детей будет поощрять чёрный рынок торговли детьми и расширять его возможности. Об этом рассказала эксперт Общественной палаты Анастасия Большакова на прошедших 29 ноября слушаниях по теме «Иностранное влияние на семейную политику как угроза национальной безопасности». Про обсуждавшиеся опасности использования т.н. беби-боксов пишет корреспондент ИА REGNUM Алексей Банников.

Иван Шилов ИА REGNUM Беби-бокс

Базу для теневого рынка детей создает сам факт неучтенности подброшенного в ящик младенца: регистрировать его нет необходимости, на этом этапе он может сразу быть передан готовому заплатить усыновителю. Более того, как рассказала Большакова, регистрация такого ребенка возможна по свидетельским показаниям о домашних родах в любом ЗАГСе. Покупка ребенка в этом случае — не самый плохой из возможных вариантов, если усыновитель окажется человеком без дурных намерений.

Однако для криминального рынка беби-бокс — истинная находка, давно оцененная противозаконными структурами в странах с внутренней нестабильностью. В России фактическая легализация криминального рынка детей через установку беби-боксов возможна даже при более-менее нормальной работе правоохранительной системы, в отсутствие анархии или мощных точек нестабильности. Тем яснее массированная атака на общественное сознание под общим лозунгом «лучше в беби-бокс, чем в помойку», которую напористо проводят лоббисты этих устройств.

С учетом же коррупции, разговоры о которой приобретают последнее время все большую фактурность, этот вопрос становится тем более небанальным. Читайте подробности в статье: Чем станут «беби-боксы»: «окнами жизни» или окнами для криминала?

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