Тбилиси, 5 декабря, 2017, 18:50 — ИА Регнум. В связи с событиями на Украине и неудавшейся попыткой задержания экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили его соратники в Грузии, лидеры «Единого национального движения», переходят к решающим действиям с целью «спасения Грузии».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Об этом на фоне происходящего в Киеве 5 декабря сообщил нынешний лидер ЕНД Ника Мелия. Он оценил эти события как согласованные действия двух олигархов — Иванишвили и Порошенко в борьбе против грузинского и украинского народов.

«Несколько часов назад олигархический и тоталитарный режим Порошенко и его спецназовцы задержали президента Грузии и лидера «Единого национального движения» Михаила Саакашвили. Арест Михаила Саакашвили — это согласованный реванш олигархических режимов Иванишвили и Порошенко против борющихся за свободу грузинского и украинского народов», — заявил Мелия.

По его оценке, арест Саакашвили был произведен на основании «неприкрытого требования российских властей».

«Именно поэтому «Единое национальное движение» переходит на чрезвычайный режим действий, объявляет решающую борьбу за Грузию и призывает всех без исключения патриотов Грузии, всех, кому дороги идеалы свободы Грузии, выйти завтра, в 2 часа, к метро Руставели и принять участие в манифестации чести», — объявил соратник экс-президента Грузии.

Он еще раз подчеркнул, что его партия начинает решающую борьбу за спасение Грузии и переходит к чрезвычайным действиям.

«Правительство в лице олигарха вступило в противостояние с грузинским народом, и я призываю всех, кому дороги суверенитет, свобода и независимость страны, собраться завтра у метро Руставели», — еще раз воззвал к сторонникам Ника Мелия.

Напомним, что сегодня, 5 декабря, в Киеве был задержан экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которому затем при помощи сторонников удалось освободиться. Генпрокуратура Украины готова предъявить Саакашвили обвинение в попытке организации государственного переворота и госизмене.

6 декабря в Киеве суд вынесет решение по делу лидера «Руха новых сил», бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Генеральная прокуратура требует, чтобы грузинского политика взяли под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что украинская сторона пока не собирается депортировать Саакашвили в Грузию.