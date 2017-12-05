Москва, 6 декабря, 2017, 01:12 — ИА Регнум. Новое соглашение между рядом стран, в числе которых США, Канада, Дания, Норвегия, Россия, Китай, Республика Корея, Япония, Евросоюз, Исландия, запрещает нерегулируемый промысел в центральных районах Северного Ледовитого океана. Вместе с тем подписанты не уверены, что промысел вообще может когда-либо стать реальностью в суровых климатических условиях Арктики. О соглашении, сильно опережающем текущее состояние дел, пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

P J Hansen Арктика

Соглашение готовилось два года, еще в июле 2015-го Россия, США, Норвегия, Канада и Дания подписали Декларацию о предотвращении нерегулируемого промысла в районе открытого моря. Решение арктических государств не ловить рыбу в арктических водах связано с отсутствием на данный момент убедительного представления о ресурсном потенциале вод Арктики. Примечательно, что США настаивали на заключении международного договора обязательного характера, в то время как Россия, обладающая наибольшей арктической экономической зоной, подчеркивала, что прибрежные государства должны иметь приоритет в принятии решений в рамках соглашения. Положения соглашения настолько не устраивали Россию, что поднимался вопрос о возможности выхода из него. Однако претензии со временем были устранены.

Зато позитивно восприняли вступление международного соглашения в силу экологи, чья радость относительно «создания в Арктике полноценной территории с международным охранным статусом» несколько преждевременна: если рыба массово уйдет на Северный полюс, то соглашение будет пересмотрено.

Спешит ли научное сообщество приступить к изучению рыбных ресурсов Арктики и почему, читайте в статье: Рыбный промысел в Арктике: ловить нечего, но на всякий случай запретили

Обратите также внимание на другие статьи Анны Гороховой по проблемам развития Арктики.