Киев, 5 декабря, 2017, 18:27 — ИА Регнум. Новый майдан на Украине спровоцировал сам президент Петр Порошенко. Так украинский эксперт Александр Зубченко прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM происходящее сегодня в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Запомните эту дату: 5 декабря на Украине начался третий майдан. Его спровоцировал сам Порошенко, испугавшийся организованного в минувшее воскресенье Саакашвили «марша за импичмент». Дал команду ГПУ и СБУ арестовать экс-губернатора Одесской области. Начались столкновения между силовиками и сторонниками Саакашвили. Заблокировали машину, в которой везли экс-президента Грузии. И в результате толпа отбила «нашего Мишу» у силовиков.

Как?! Свыше пяти тысяч правоохранителей сопровождали колонну. И в результате бывший грузинский президент в один момент стал лидером массового восстания на Украине. Не проплаченного, а именно восстания. Саакашвили идет в сопровождении своих сторонников к Верховной раде. На его руке болтаются наручники. Такой сценарий даже предусмотреть невозможно. Власть сделала всё возможное, чтобы третий майдан состоялся. Это начало. И да: просчитался генеральный прокурор Юрий Луценко, который попытался сбить накал публикацией компромата на Саакашвили. Дескать, брал деньги у беглого украинского олигарха Курченко. Не сработало. Началась активная уличная фаза массовых беспорядков. Всё как во время первых двух майданов», — подытожил Александр Зубченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 5 декабря, в Киеве произошла попытка задержания лидера украинской партии Рух новых сил Михаила Саакашвили. Однако его сторонникам удалось «отбить» пленника у силовиков. Экс-губернатор Одесской области прошествовал к Раде, у стен которой начался стихийный митинг. «Мы требуем немедленной отставки негодника Луценко (генерального прокурора Украины Юрия Луценко, — прим. ИА REGNUM ) и руководства СБУ!» — заявил Саакашвили на митинге.