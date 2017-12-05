Калуга, 5 декабря, 2017, 18:23 — ИА Регнум. Сегодня, 5 декабря, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и глава калужского регионального Союза строителей Николай Алмазов посетили школьный музей средней школы №5. В этом году исполнилось 40 лет со дня основания музея В.С.Зеленовым и М.А.Поляковым.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги посетил школьный музей

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, была проделана масштабная работа по поиску документов, фотографий и предметов школьного быта, начиная с 1860 года, именно тогда школа, а точнее Калужское женское училище, распахнуло свои двери для первых учеников. В 1977 году новый музей школы принял первых посетителей. Сегодня музей занимает два зала и имеет даже несколько филиалов.

В настоящее время школу №5 возглавляет депутат Городской думы Калуги Сергей Зеленов, продолжая работу своего дяди по сохранению музея.

«Я всю жизнь думал о том, как сохранить память, которая существует, как воспитать детей, чтобы они не были иванами, родства не помнящими, — рассказал Сергей Зеленов. — Мне кажется, это удалось! Все ценное, что сейчас есть надо собирать, сохранять и оставлять потомкам, которые придут после нас и нам будет не стыдно за то, что мы прожили свою жизнь и всё это сохранили».

Глава городского самоуправления в свою очередь отметил особую важность патриотического воспитания молодежи.

«Я с большим удовольствием осмотрел экспозицию, очень приятно, что экскурсоводами были учащиеся школы, — подчеркнул Александр Иванов. — Школьный музей является подлинным центром патриотического воспитания, в нём хорошо прослеживается смена эпох. В стенах старейшей школы Калуги учились многие наши выдающиеся земляки, среди них почетный гражданин города Калуги, автор песни «Здравствуй, милая Калуга», Серафим Туликов. Я искренне желаю коллективу пятой школы новых успехов в деле сохранения исторической памяти».

Николай Алмазов, возглавляющийрегиональное калужское отделение Всероссийского комитета памяти маршала Жукова, вручил Сергею Зеленову почетный знак маршала Жукова.