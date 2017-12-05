Ялта, Крым, 5 декабря, 2017, 18:13 — ИА Регнум. Плохая работа юридического управления администрации Ялты привела к увольнению почти всех его сотрудников. Об этом на встрече с главой Крыма Сергеем Аксёновым 5 декабря заявил вице-премьер РК Владимир Серов.

На выход!

По его словам, сейчас идёт работа по привлечению грамотных специалистов в юротдел, которые действительно будут защищать интересы администрации, а не собственные.

«То, что происходило в Ялте, ни в какие рамки нельзя внести. Защищали интересы бизнеса, а не администрации», — отметил Владимир Серов.

По его словам, сейчас проводится тщательная проверка всех договоров о выделении земельных участков под застройку, чтобы навести порядок с землёй во всей Большой Ялте.

В свою очередь, по словам главы РК, на Южный берег Крыма скоро отправится комиссия под руководством министра строительства и архитектуры РК Сергея Кононова, которая проверит законность и соблюдение норм ряда строений.

«Комиссия посмотрит строительство многоэтажного дома компании «Ялтаовощ», который возводится без всяких документов. Вернее, как они там считают, документы у них есть, при этом даже визуально видно, что не соблюдены никакие градостроительные нормы. Ряд имеющихся заключений по этому объекту вызывает большое удивление», — отметил Аксёнов, пообещав принять «жёсткие меры» к недобросовестным должностным лицам, ответственным за снос и борьбу с самовольным строительством.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября конкурс на замещение вакантной должности мэра Ялты обернулся скандалом. О его проведении было объявлено ещё в июле, но конкурсную комиссию создали только 12 октября. В её состав вошли крымский вице-премьер Владимир Серов и чиновники из правительства Республики Крым и ялтинской мэрии.

Отстранённый комиссией севастополец Сергей Литвинов не согласился с её доводами и решил опротестовать их в суде: комиссия требовала от него подать справку об отсутствии судимости в двухнедельный срок, а МВД предоставляет этот документ в течение 30 дней.

31 октября Ялтинский городской суд приостановил действие решения, принятого конкурсной комиссией, но, несмотря на это, депутаты проголосовали на внеочередной сессии за избрание Елены Сотниковой главой администрации Ялты.

Позже вице-премьер Республики Крым Владимир Серов заявил, что конкурсная комиссия приняла к сведению обращения граждан с информацией об ошибках в документации и рекомендовала горсовету отменить результаты самого конкурса и провести его заново уже по новому положению.

Спустя неделю после единогласного одобрения кандидатуры Елены Сотниковой на пост руководителя Ялты депутаты горсовета на внеочередной сессии отменили своё решение.

По словам местного общественника Сергея Сардыко, активные ялтинцы будут делать всё возможное, чтобы в город пришёл достойный руководитель с материка.

«Хватит издеваться над Ялтой! В преддверии президентских выборов Москве не нужны склоки, митинги и жалобы трудящихся на местах, поэтому я надеюсь, что Кремль пришлёт свою кандидатуру. Ялта достойна сильной личности, нормального хозяйственника со связями в Кремле, связями на материке, чтобы ему доверяли в вопросе инвестиций и прочего сотрудничества», — отмечал Сардыко, добавив, что веры в местное самоуправление у горожан уже не осталось.