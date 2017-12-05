Киев, 5 декабря, 2017, 17:55 — ИА Регнум. Лидер украинской партии Рух новых сил Михаил Саакашвили, который смог сегодня, 5 декабря, вырваться из лап Службы безопасности Украины (СБУ), призвал к отставке генерального прокурора Украины Юрия Луценко и всего руководства СБУ. Об этом Саакашвили заявил на стихийном митинге своих сторонников, который проходит у стен Верховной рады.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Мы требуем немедленной отставки негодника Луценко и руководства СБУ!» — заявил Саакашвили на митинге у стен Рады.

Напомним, ранее сегодня СБУ попыталась задержать Саакашвили у него на квартире в центре Киева. Однако сторонники экс-президента Грузии отбили его у сотрудников СБУ, и тем пришлось ретироваться.

При этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили обвиняется в намерении свергнуть законную власть в стране.