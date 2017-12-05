Ярославль, 5 декабря, 2017, 17:54 — ИА Регнум. 5 декабря совет Ярославской торгово-промышленной палаты утвердил отставку ее президента Сергея Кузенева. На его место претендует вице-президент палаты Наталья Рогоцкая. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото страницы Натальи Рогоцкой в Facebook Наталья Рогоцкая

Свой внезапный уход с поста руководителя Сергей Кузенев объяснил проблемами со здоровьем. Единственным кандидатом на этот пост была предложена Наталья Рогоцкая, долгое время работавшая в ЯрТПП. Также она известная как дочь экс-сенатора, бывшего председателя облдумы Виктора Рогоцкого. За ее выдвижение проголосовало 15 из 26 членов совета палаты.

Далее кандидатура Натальи Рогоцкой будет отправлена для согласования в Торгово-промышленную палату России. В случае согласования будет назначено собрание ЯрТПП, которое изберет или не изберет Рогоцкую своим президентом, причем кандидат будет только один.

В случае не избрания совету палаты придется выдвинуть нового кандидата и процедура начнется заново.