Некрасовское, Ярославская область, 5 декабря, 2017, 17:32 — ИА Регнум. 5 декабря в селе Аббакумцеве Ярославской области закончены реставрационные работы в часовне — родовой усыпальнице Нерасовых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в историко-культурном комплексе «Вятское».

ИКК «Вятское» Восстановление усыпальницы Некрасовых

Работы начались в 2016 году. Восстановлена утраченная глава часовни, укреплены перекрытия подземной части здания, реставрирована кирпичная кладка стен. Восстановлена монументальная живопись внутри часовни. Считается, что ее автором был академик церковно-исторической живописи Василий Верещагин. Также благоустроена могила матери поэта Елены Андреевны Некрасовой.

В 2018 году будет отмечаться 140-летие со дня смерти Николая Некрасова. Торжественное открытие часовни-усыпальницы рода Некрасовых после реставрационных работ и панихида по Николаю Некрасову в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы пройдут 10 декабря в рамках IV ежегодного фестиваля «Дни Некрасова в Вятском».

Восстановление памятника культуры было поддержано президентским грантом «Перспектива», Благотворительным фондом имени святителя Григория Богослова, а также инвестором из Санкт-Петербурга Владимиром Андроповым.