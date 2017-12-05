Санкт-Петербург, 5 декабря, 2017, 17:33 — ИА Регнум. Серьезная коммунальная авария случилась во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга днем 5 декабря. Дефект теплотрассы произошел на пересечении проспекта Славы и Будапештской улицы, над которым находится разветвленный надземный переход в форме «краба». Сотрудники «Теплосети» устраняют последствия дефекта, на потребителях авария не отразится.

Https://vk.com/spb_today Прорыв теплотрассы под «крабом» (скриншот группы «ДТП и ЧП")

«Прорвало трубу с горячей водой на перекрестке Славы и Будапештской, краб варится на пару, видимость ограничена», — сообщали петербуржцы в городской группе в соцсети.

Помимо многочисленных шуток вокруг «краба», в паблике горожане активно делятся своими впечатлениями от этого масштабного происшествия (стилистика оригинала сохранена):

«Ехала на 31-м (автобусе), в результате нас высадили чуть ли не в лужу кипятка, ПРИШЛОСЬ прыгать на поребрик. Хорошо что вода толчками идёт, улучив момент люди изображали лягушата из себя»;

«У нас машина стояла прямо в конце кармана около выезда на пр. Славы, отошли на 15 минут в магазин, а когда вышли уже такой треш! Хорошо что МЧС прибыли довольно быстро, обратился за помощью и перенесли меня к машине через кипяток, смог выехать сквозь туман за спасателем»;

«Я в 114 маршрутке ехал в сторону «Московской», когда все началось, так на люк поглядывал — увидев, что машины стоят на пол-колеса в кипятке, и наша маршрутка долго стояла в воде, не могла просочиться»;

«Не было бы так смешно, если бы не было бы так грустно. Ещё зима не вошла в свои права, а такие неприятности каждый день», — констатирует одна из участниц обсуждения.

В «Теплосети Санкт-Петербурга» корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что сообщение о дефекте поступило энергетикам в 14:10. На месте было обнаружено повреждение тепломагистрали диаметром 800 мм. К 16:00 силами аварийной бригады была проведена локализация аварии. Пострадавших при аварии нет.

Для устранения дефекта пришлось пойти временное снижение параметров теплоснабжения и перевод потребителей на другую тепломагистраль. В связи с этим на отоплении и горячем теплоснабжении населения авария не отразилась, заверили в «Теплосети».

Вводилось ограничение движения транспорта по Будапештской улице, от проспекта Славы до улицы Бела Куна. Но в настоящий момент оно уже снято.