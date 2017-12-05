Киев, 5 декабря, 2017, 17:13 — ИА Регнум. Сегодня, 5 декабря, в Киеве радикалы прорвали полицейские кордоны и освободили из машины СБУ экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области и лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. В настоящее время толпа (до 1 тыс человек) движется в сторону Рады.

Скриншот страница видео YouTube пользователя NewsOne Интервью Михаила Саакашвили

Как сообщалось, 5 декабря утром сотрудники генпрокуратуры Украины и СБУ провели обыски в квартире Саакашвили. Политика задержали по обвинению в попытке свержения государственной власти.

В свою очередь, политолог Тарас Березовец сравнил действия Саакашвили в Киеве с революцией 1917 года в России под руководством Владимира Ленина.

«Прилетели из Вильнюса, а тут такое. Миша, который живет на крыше. Зато нескучно… Ну, в конце концов, Владимир Ленин тоже устроил переворот на деньги германской разведки. А тут всего-то какой-то беглый олигарх Курченко. Масштаб измельчал. Правда, непонятно, кто теперь барыга», — пишет Березовец на своей странице в Фейсбуке.

Директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук по-прежнему считает, что эту «клоунаду» устроила администрация президента Украины.

«Сторонники Саакашвили вытащили его из машины СБУ и радостной толпой идут к Раде вместе с «Лениным». Похоже, сценаристы этой дешевой клоунады на Банковой считают всех украинцев полными идиотами…» — написал Корнейчук в Фейсбуке.

Юрист и оппозиционный политик Андрей Портнов считает, что события в Киеве говорят о том, что президент Украины Петр Порошенко «опять проиграл».

«Тупой президент опять проиграл… Друзья, разъясните пожалуйста, правильно ли я понял, что для дискредитации Саакашвили и создания дешёвых голосовых аудиороликов Порошенко и Грицак (глава СБУ Василий Грицак — ИА REGNUM ) вступили в сговор с находящимся в России окружением Януковича?» — написал Портнов на своей странице в Фейсбуке.

В свою очередь, политолог Виталий Кулик на своей странице в Фейсбуке провел параллели задержания Саакашвили с арестом лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко во времена президентства Виктора Януковича.

Политолог Станислав Федорчук отметил, что теперь пребывание в «политической оппозиции к президенту Украины приравнивается к причастности к государственному перевороту».

«Ну, что же поздравляю страну с очередным актом политического безумия и абсурда… Сегодня реванш московских сил в Украине. Песков уже «задорничает» на тему ареста Саакашвили, и кремлевские курвы уже в ожидании крови. То, что не смогли сделать российские спецслужбы в отношении своего врага президента Грузии Михаила Саакашвили, теперь сделает украинское СБУ…» — написал Федорчук на своей странице в Фейсбуке.

Блогер Денис Казанский раскритиковал руководство СБУ и ГПУ за провальную операцию по задержанию Саакашвили.

«Не знаю, какой гений планировал эту операцию, но это провал правоохранителей. Как и на границе, Саакашвили не смогли задержать. Теперь он с колонной сторонников идёт в сторону Рады. Не буду пока делать выводов по поводу обвинений в адрес Саакашвили. Они серьёзные. Но обнародовать их нужно было перед его задержанием, а не после. Сейчас уже начался кавардак», — написал Казанский на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко потребовал, чтобы суд взял Саакашвили под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

«Саакашвили будет предъявлена ст. 256, санкция которой позволяет нам, и мы намерены это сделать завтра в суде — ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте с браслетом», — сказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что спонсором протестных акций Саакашвили выступил бежавший в Россию украинский олигарх Сергея Курченко и другие приближенные экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, с 17 октября сторонники Саакашвили разбили под Радой палаточный городок. Сначала митинг стоял под требованием отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и введения пропорциональной избирательной системы по открытым спискам. Два из трех требований частично выполнены депутатами Рады. Законопроект о создании антикоррупционного суда находится в стадии разработки.