Москва, 5 декабря, 2017, 16:53 — ИА Регнум. Народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил о выходе из состава экспертного совета и коллегии при Минкультуры, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря. Кобзон «не хочет мириться с субъективностью экспертного совета» и с «конъюнктурными решениями коллегии министерства».

Скриншот видео страницы 1tv.ru Иосиф Кобзон

«Я публично направил министру культуры (Владимиру Мединскому) письма с уведомлением о том, что я выхожу и из экспертного совета, и из состава коллегии», — сказал Кобзон в ходе заседания комитета Госдумы по культуре.

Свое решение он аргументировал необъективностью решений совета о присвоении почетных званий артистам.

«Мы, члены экспертного совета, понятия не имеем, кто эти артисты из Якутии, из Забайкалья, из других мест, и безжалостно их вычеркиваем, а они очень важны для культуры в своем регионе», — указал парламентарий.