Саранск, 5 декабря, 2017, 16:27 — ИА Регнум. В Саранск после финальной жеребьёвки прибыли представители Федерации футбола Португалии. До прибытия сборной страны необходимо убедиться в качестве тренировочных площадок, которые будет использовать команда во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщает ИА REGNUM. По итогам жеребьёвки стало известно, что в Саранске состоится матч Иран — Португалия.

Startrm.ru Португальская делегация на стадионе «Старт»

Гостей встретил Олег Сагайдак, директор регионального центра спортивной подготовки РСТЦ «Старт», которая является единым оператором площадок, где будет тренироваться сборная. Он рассеял все сомнения португальских гостей — Саранск действительно готов принять ведущих футболистов мира на самом высоком уровне.

«Пожалуй, в Саранске даже лучше, чем в Сочи», — отметили, прощаясь, представители Федерации футбола Португалии.

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Сборная Португалии является одной из сильнейших команд мира. В 2016 году португальцы выиграли чемпионат Европы во Франции, в 2017 году — бронзу Кубка Конфедераций. Капитаном команды является Криштиану Роналду.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» в рамках чемпионата мира-2018 состоится четыре матча группового этапа. Так, 16 июня состоится матч между сборными Перу и Дании, 19 июня встретятся сборные Колумбии и Японии, 25 июня — сборные Ирана и Португалии, а 28 июня пройдёт матч между сборными Туниса и Панамы.