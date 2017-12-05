Киев, 5 декабря, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины, лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили, сумевший вырваться из цепких лап СБУ, митингует со своими сторонниками у здания Верховной рады. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщают украинские СМИ.

Скриншот страница видео YouTube пользователя NewsOne Михаил Саакашвили митингует

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня сотрудники СБУ пришли в квартиру Саакашвили задерживать его. Выяснилось, что против политика возбуждено уголовное дело за призыв к свержению власти на Украине, а также пособничество неким криминальным группам.

Сразу задержать Саакашвили не удалось, и он сумел выбраться на крышу дома, в котором расположена его квартира. С крыши Саакашвили выкрикивал обличительные заявления в адрес президента Украины Петра Порошенко и договорился до того, что Порошенко якобы действует по приказу президента России Владимира Путина. Кроме того, Саакашвили угрожал спрыгнуть с крыши, если к нему прикоснутся сотрудники СБУ.

Сотрудники СБУ всё же смогли выбраться на крыши и скрутить Саакашвили. Они стащили его вниз и даже смогли запихнуть в свой фургон, но вот с места автомобиль уже не смог сдвинуться, так как вся улица была запружена сторонниками Саакашвили.

В результате столкновений с сотрудниками СБУ и полиции сторонники Саакашвили смогли выломать дверь в микроавтобус спецслужб и освободить своего лидера. Он собрал своих сторонников и двинулся к зданию Верховной рады.

У здания Рады Саакашвили и его сторонники начали митинговать. Свое выступление на митинге политик начал со слов «Слава Украине!». Собравшиеся требуют отставки Порошенко и всей его политической команды.