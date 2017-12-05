Переславль-Залесский, Ярославская область, 5 декабря, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Администрация города Переславля-Залесского Ярославской области направила в адрес ИА REGNUM официальный ответ на публикации о фальсификации итогов программы «Решаем вместе». Согласно федеральному закону «О средствах массовой информации», приводим текст ответа дословно с сохранением орфографии и пунктуации.

Наталья Власова ИА REGNUM «Благоустроенный» двор в Переславле-Залесском

ОТВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

В материале, размещенном 23 ноября 2017 г. на сайте Информационного агентства «REGNUM» под заголовком «В Ярославской области сфальсифицировали итоги проекта «Решаем вместе», а также в материале, размещенном 27.11.2017 г. под заголовком «В затягивании сроков благоустройства двора в Переславле обвинили жителей» были опубликованы не соответствующих действительности сведения о неисполнении Администрацией г. Переславля-Залесского обязанностей по благоустройству придомовой территории домов 11 и 12 по ул. Красноэховская.

В опровержение данной информации хотим сообщить следующее.

В рамках осуществления губернаторского проекта Ярославской области «Решаем вместе» и в целях формирования современной городской среды Администрацией г. Переславля-Залесского было принято решение о включении придомовой территории домов 11 и 12 по ул. Красноэховская в проектные работы.

Между жителями указанных домов и представителями Администрации при проведении совместных встреч были достигнуты договоренности об оборудовании придомовой территории домов хоккейной коробкой за счет бюджета и трудовых усилий самих жителей.

В результате обязанности участников проекта разделились следующим образом:

— Администрация взяла на себя самую дорогостоящую и трудоемкую часть — по оборудованию основания для хоккейной площадки;

— представитель УК «Белая линия» Муленков М.Н. обязался осуществить подготовку места для размещения указанного основания в виде вырубки зеленых насаждения и вывоза остатков срубленного;

— жители домов обещали убрать придомовую территорию, а также собрать и покрасить внешнюю часть хоккейной площадки.

При подготовке места для размещения хоккейной площадки возникли определенные трудности, поскольку остатки вырубленных зеленых насаждений были вывезены с территории уже после осуществления Администрацией земельных работ и работ по установке основания хоккейной площадки.

Но это не помешало Администрации г. Переславля-Залесского вовремя исполнить принятые на себя обязательства до срока, указанного в проекте «Решаем вместе» — 30 октября 2017 г.

В настоящее время придомовая территория домов 11 и 12 по ул. Красноэховская убрана, с жителями домов ведется обсуждение о проведении мероприятий по сборке хоккейной площадки.

Кроме того, Администрация г. Переславля-Залесского ставит перед собой цель в дальнейшем благоустройстве данной территории.

В частности, осуществляется поиск необходимого финансирования на освещение хоккейной площадки, а также иные действия по улучшению городской инфраструктуры придомовой территории.

Необходимо отметить, что освещение спортивной площадки и иные работы по благоустройству в проект «Решаем вместе» текущего календарного года не входили.

Наталья Власова ИА REGNUM «Благоустроенный» двор в Переславле-Залесском

Редакция ИА REGNUM не считает информацию, содержащуюся в публикациях В Ярославской области сфальсифицировали итоги проекта «Решаем вместе» и В затягивании сроков благоустройства двора в Переславле обвинили жителей недостоверной — она основана на фактах и оценочных суждениях жителей Переславля и официальных лиц.

Редакция отмечает, что в публикациях нет утверждений о неисполнении администрацией города Переславля-Залесского своих обязанностей. Однако утверждать, что благоустройство дворов на улице Красноэховская на момент публикаций было окончено, бессмысленно. Несоответствие статуса исполнения работ на сайте проекта «Решаем вместе» и в реальности очевидно. Утверждая обратное, администрация Переславля-Залесского выглядит, мягко говоря, странно. Ещё более глупо выглядят попытки обвинить в сложившейся ситуации жителей города и журналистов.