На Украине свергают власть «по Фрейду»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 декабря, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Гарант безопасности в Европе: Германия отметила значение России;
- Нашли, к чему прицепиться: Финляндия обвинила Россию в нарушении границы;
- Оговорка ли: Тимошенко назвала Саакашвили президентом Украины;
- Чёрное золото России: Москва и Минск согласовали поставки нефти;
- Насильственные методы: на Украине могут ввести уголовную статью за отрицание «российской агрессии»;
- Несмотря ни на что: Рамзан Кадыров поможет российским олимпийцам.