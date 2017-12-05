Санкт-Петербург, 5 декабря, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Россия намерена охранять свои арктические границы от внутренних и внешних угроз, обеспечивая условия для несения военной службы за Полярным кругом. О текущей военно-политической обстановке в Арктике участникам VII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» доложили 5 декабря представители Министерства обороны и Министерства внутренних дел РФ, а также депутаты профильных комитетов парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Огромные запасы углеводородов и оттаявшие глобальные транспортные маршруты вызывают повышенное внимание к Арктике со стороны влиятельных стран и межгосударственных союзов, связанное не только с экономическими выгодами. Так, на севере Норвегии и в омывающих ее морях постоянно находятся подразделения НАТО.

«Внимание мира к Арктике можно рассматривать как вызов для России в плане обеспечения национальной безопасности, ведь большая часть арктического пространства принадлежит именно нам, — подчеркнул Георгий Карлов, член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. — Десятилетиями Россия шаг за шагом восстанавливала и наращивала свое присутствие в Арктике, и наша задача его усилить».

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По мнению Карлова, восстановление обороноспособности России — чрезвычайно затратное мероприятие, но оно также способствует развитию региональной инфраструктуры, создает новые рабочие места, поселения, технологии.

Эффективность деятельности российских сил в Арктике невозможна без развития инфраструктуры, поэтому Минобороны РФ восстанавливает и строит заново военные и административные объекты, в том числе, на островах и побережье Северного Ледовитого океана. Как сообщил Валерий Михеев, начальник группы Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, в 2017 году в Арктике появилось два новых уникальных военных городка замкнутого цикла, которые оснащены всем необходимым для комфортного проживания на севере.

Как сообщало ИА REGNUM, в арктическом регионе РФ только в последние два года были построены и введены в эксплуатацию две военные базы — на острове Земля Александры архипелага Франца-Иосифа и на острове Котельный, входящем в архипелаг Новосибирских островов, — Арктический трилистник и Северный клевер, обеспечивающие круглогодичное несение службы военнослужащими и защиту северных рубежей России.

Минобороны учитывает ошибки прошлого: в план военных городков включены помещения для хранения горюче-смазочных материалов, налажена система обращения с бытовыми отходами. Как известно, в советское время природа Арктики серьезно пострадала от присутствия вооруженных сил. В наши дни Минобороны принимает активное участие в очистке российской Арктики от накопленного экологического ущерба.

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«В портах Северного морского пути Россия создает инфраструктуру для базирования не только торговых судов, но и судов Военно-морского флота. Строительство таких объектов двойного назначения обеспечит постоянное военно-морское присутствие страны в акватории Северного Ледовитого океана», — добавил Михеев.

Объекты транспортного комплекса Арктической зоны РФ находятся в управлении МВД России. Охрану 84 объектов осуществляет свыше 900 сотрудников полиции. Ряд полномочий в 2016 году был передан Росгвардии: войска этого ведомства охраняют важные гособъекты ядерного энергетического комплекса и атомной отрасли.

«С начала года на объектах транспорта пресечено свыше 550 преступлений. В основном это незаконный оборот наркотиков, оружия, факты коррупционной деятельности, — сообщил Александр Бревнов, замначальника Главного управления на транспорте МВД России. — В целях предотвращения терактов МВД тесное взаимодействует с органами исполнительной власти девяти субъектов АЗРФ. Пограничные подразделения ФСБ предоставляют информацию об обстановке во внутренних морских водах, в районах открытого моря и на континентальном шельфе».

Россия продолжит защищать свой Север как от внутренних, так и внешних угроз. Меры по усилению военного присутствия в Арктике носят оборонительный характер, но все же сильно беспокоят страны НАТО, особенно имеющие собственную арктическую границу. В последние недели иностранные СМИ пестрят сообщениями о «российской северной угрозе» и «очень холодной войне». Отечественные специалисты с этим не согласны.

«В «большой» Арктике нет проблем, требующих военного решения, — заявил участникам международного форума Георгий Карлов. — Россия не разделяет оценок Арктики как потенциального источника нестабильности, требующего присутствия военно-политических блоков. Президент Владимир Путин подчеркивает необходимость для всех государств отстаивать интересы в Арктике в соответствии с нормами международного права, как это делает и будет делать впредь Россия».