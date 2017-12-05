Владимир, 5 декабря, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике продолжаются преобразования. Руководство музея переделывает залы «Палат» и разбирает экспозиции. Сколько денег тратится на работы и куда денутся дорогие кресла, люстры и эксклюзивные шторы, руководство музея рассказывать не хочет — видимо, забыв, что работает в федеральном учреждении, а не в частной забегаловке.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Дворянская экспозиция в Палатах

Музейный комплекс «Палаты» был построен в конце 19 века как здание Присутственных мест. Сейчас в нем располагается «Детский музейный центр», картинная галерея и выставочные залы.

О преобразованиях в «Палатах» сообщил портал «Зебра ТВ». По данным издания, в главном музейном здании, которое расположено во Владимире, переделан Дворцовый зал, а также демонтирована выставка владимирских художников.

Изменения начались еще в начале 2017 года. Первым под удар попала Гостиная. Позже ремонт начался в большом выставочном зале — он превратился в черную комнату. Следующим шагом стала переделка Дворцового зала. Отсюда увезли винтажные стулья и диваны из массива бука и другие предметы.

В ноябре 2017 года очередь дошла до большого конференц-зала, который, как сообщает издание, был отремонтирован еще несколько лет назад. Потратили на ремонт более 3 млн рублей. Кроме того, в музей перевозят издания из книгохранилища, а также разобрана часть картинной галереи, в частности, постоянная экспозиция картин владимирских художников.

Руководство музея не спешит отвечать на вопросы журналистов. Издание направило в учреждение запрос, в котором, в частности, попросило рассказать, сколько денег тратится на реновацию и какие у нее цели. Ответили в музее общими словами:

«Все мероприятия по переоборудованию обустройству помещений культурно-образовательного центра «Палаты» осуществляются в рамках разрешенной Уставной деятельности нашего учреждения, выполняются за счет внебюджетных средств и направлены на повышение туристической и музейной привлекательности», — говорится в ответе, подписанном гендиректором музея Игорем Конышевым.

Между тем реновация музейных помещений вызвала негативные отзывы не только у журналистов, но и у представителей общественности, которые ранее направляли президенту обращения с просьбой снять с должности Игоря Конышева. В социальных сетях, к примеру, действия руководства музея назвали попытками заменить «местечковую» живопись «псевдокультурой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Игорь Конышев был назначен генеральным директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника летом 2017 года. Приказ о назначении был выпущен министерством культуры.

Фактически сразу к назначенцу появились различные вопросы. Сначала они касались оправданности многомиллионных закупок, а после — судьбы музея. В учреждении было закрыто экскурсионное бюро, где были созданы все условия для гидов и посетителей. В итоге экскурсоводов перевели в небольшое помещение в «Палатах».

В апреле 2017 года Игорь Конышев в интервью корреспонденту ИА REGNUM анонсировал «реставрацию с приспособлением», которая должна пройти в «Палатах».

«Палаты» для меня — это, наверно, сейчас главная головная боль по Владимиру. Будучи самым крупным объектом, он является одним из самых малопосещаемых, — рассказывал тогда Игорь Конышев. — В «Палатах» две проблемы. Это не совсем грамотно выстроенная логистика, когда у тебя одно бутылочное горлышко на входе, и у тебя там смешивается всё. Вторая проблема — это сильно устаревшая материально-техническая база. Хотя, на мой взгляд, если переписать «Палаты» под современные подходы, то можно сделать хороший музей, который будет привлекать большее количество людей».