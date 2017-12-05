Красноярск, 5 декабря, 2017, 10:37 — ИА Регнум. Глава города Красноярска Сергей Ерёмин провёл рабочую встречу с делегацией Азиатско-Тихоокеанского центра исследования энергетики и экспертами АТЭС. Напомним, в 2016 году Красноярск принял участие в конкурсе на реализацию проекта низкоуглеродного города форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). В декабре 2016 года Министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило, что столица Красноярского края стала победителем 7-й стадии проекта низкоуглеродного города АТЭС.

Пресс-служба администрации Красноярска Рабочая встреча главы Красноярска с делегацией Азиатско-Тихоокеанского центра исследования энергетики и экспертами АТЭС

Данный проект реализуется совместно с Азиатско-Тихоокеанским центром исследования энергетики (АПЕРК). В результате конкурсного отбора экспертом на проведение исследований в Красноярске была назначена японская компания «Никкен Сэккей». Объектом внимания зарубежных специалистов стал анализ работы промышленных, теплоэнергетических объектов, общественного транспорта и других сфер. В результате были разработаны рекомендации по внедрению низкоуглеродных технологий. В эти дни делегация АПЕРК с экспертами АТЭС прибыла в столицу края, чтобы подвести итоги совместной работы.

«Я очень рад приехать в Красноярск, тем более, что сибирский город встречает нас прохладной, но комфортной погодой, — обратился к главе города президент АПЕРК Такато Одзими. — Начиная с 2010 года, шесть городов мира стали городами-моделями низкоуглеродного развития. Такие города расположены в Китае, Таиланде, Индонезии, Перу, на Филиппинах, во Вьетнаме. Россия — наш седьмой проект, который представляет ваш город. Красноярск по-своему уникален: он расположен глубоко внутри континента, отличается холодным климатом и требует достаточно больших затрат на обогрев и кондиционирование помещений. В рамках проекта изучались три элемента: производство электроэнергии, её потребление и возможность применения энергоэффективности в конкретных географических условиях».

Как отметил Такато Одзими, Красноярск станет последним городом, представляющим новую модель низкоуглеродного развития. Отметим, что низкоуглеродные города — это территории с динамично развивающейся экономикой, при этом сохраняющие сравнительно низкий уровень объёма энергорасходов и выбросов углекислого газа.

Глава города Сергей Ерёмин отметил, что для развития Красноярска участие в таком проекте играет значимую роль.

«Для нашего города и его жителей очень важны вопросы экологии. Поэтому рекомендации экспертов проекта будут учтены в программе социально-экономического развития города. В целом, специалистами была проделана очень скрупулезная и ответственная работа, которая охватила исследования теплоэнергетических станций, промышленных предприятий, функционирования жилых домов и микрорайонов… Рассчитываю, что экспертная оценка представителей АПЕРК и АТЭС поможет найти новые, эффективные решения, которые позволят Красноярску «продвинуться» в вопросах экологии», — подчеркнул он.

Добавим, что отчёт о проведённом анализе в рамках проекта низкоуглеродного города на этой неделе будет обсуждаться с участием всех включённых в эту работу экспертов. В дальнейшем итоговые рекомендации послужат образцом проектирования низкоуглеродных городов в России и других странах АТЭС со схожими климатическими условиями.