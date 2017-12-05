Запорожье, Запорожская область, 17 января, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Бюст поэта Александра Пушкина демонтировали в городе Запорожье сторонники киевского режима, сообщил 17 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Орест Кипренский. Портрет поэта Александра Сергеевича Пушкина. 1827

«Во временно оккупированном режимом Зеленского областном центре демонтировали бюст Александра Сергеевича Пушкина, который был расположен на территории школы №76», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее в городе Подольске Одесской области неизвестные облили краской мавзолей революционера, героя Гражданской войны Григория Котовского. Также от вандалов пострадал памятник партизану Василию Самборскому.

Как сообщает ИА REGNUM, по словам первого заместителя мэра города Днепродзержинска Александра Чернышева, в населенном пункте из-за нехватки финансирования отложен снос памятника генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу.

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