Киев, 5 декабря, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Лидер украинской партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко во время выступления 5 декабря в Верховной раде случайно назвала бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили президентом Украины.

European People's Party Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко

«Когда ворвались к нему в дом, не пуская адвокатов, не пуская народных депутатов, заставили президента Украины выйти на крышу дома… Грузии, извините…», — поправилась Тимошенко.

Впрочем, она сразу же добавила, что на самом деле было бы неплохо, если бы на крышу заставили выйти самого президента Украины Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что на брифинге в Верховной раде Украины советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк отметил, что низкий рейтинг скандального украинского политика Михаила Саакашвили несколько поднялся бы после прыжка с крыши, однако трусость ему помешала сделать решительный шаг.

Напомним, 5 декабря в центре Киева СБУ попыталась задержать Михаила Саакашвили, однако толпа его сторонников отбила лидера «Движения новых сил» у силовиков. В настоящее время группа активистов, поддерживающих Саакашвили, направляется к парламенту Украины.

Сам Саакашвили призывает киевлян к свержению киевской власти.

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