Севастополь, 5 декабря, 2017, 15:26 — ИА Регнум. Единый оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами заработает на территории Севастополя с 1 января 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прессзслужбе администрации города.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Как сообщается, за сбор, вывоз и утилизацию отходов на территории города будет отвечать государственное унитарное предприятие «Благоустройство города Севастополя».

Читайте по теме: Москва не указ? Севастополь не готов к новой системе оплаты за вывоз мусора

Чибис: Севастополь одним из первых выберет регоператора по уборке мусора

В Севастополе расширили полигон ТБО на 13 млн кубометров

Как пояснили в администрации города, до конца текущего года — то есть в течение менее, чем месяца, и жителям, и организациям нужно заключить договор на вывоз мусора с ГУП «Благоустройство».

С 1 января 2018 года договоры с организациями-перевозчиками будут считаться незаконными, подчеркнули в мэрии.

Новая система обращения с отходами внедряется в регионах России с 2016 года. Она предполагает, в частности, выбор единой компании — регионального оператора, которая будет отвечать за сбор и утилизацию мусора. Также меняется подход и к утилизации — отходы, которые могут быть переработаны, не должны захораниваться.

Отметим, что выбрать регионального оператора в Севастополе планировалось еще в начале текущего года, но позже сроки сдвинулись. В итоге эту нишу заняло государственное унитарное предприятие.

По данным, которые приводили в департаменте городского хозяйства годом ранее, в среднем в Севастополе утилизируется около 3 тысяч кубометров мусора в день. 60% общегородского мусора образовывает жилой фонд, остальное — частный сектор и субъекты хозяйственной деятельности. При этом нужно учитывать резкий рост отходов в туристический сезон.

Между тем, в конце ноября губернатор Дмитрий Овсянников в жесткой форме раскритиковал работу ответственных чиновников и подразделений в части уборки мусора в городе.

«Очень красиво докладывали, а мусор как был на улицах, так и остался: кучи земли, неубранной листвы, свалки. Весь год вы занимались распределением полномочий», — сказал Овсянников.