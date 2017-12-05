Минск, 5 декабря, 2017, 17:17 — ИА Регнум. Сокращение экспорта российской нефти в Белоруссию в 2017 году связано не с какими-либо политическими перипетиями, а с «провалом» поставок в начале года из-за решения энергетического спора между Москвой и Минском. Об этом сегодня, 5 декабря, в интервью корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

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Он напомним, что весь 2016 год Россия и Белоруссия не могли урегулировать конфликтную ситуацию в газовой отрасли. В конце года эту историю усугубила еще и тема, связанная с увеличением платы за транзит нефти. Это привело к тому, что объемы поставок нефти в Белоруссию в 2016 году были снижены. Договориться сторонам удалось только в начале 2017 года, поставки российской нефти увеличились, что было связано с нормализацией отношений между Россией и Белоруссией в части транзитных историй.

«У нас в начале года была пауза из-за переговоров по конфликтным историям. Когда мы прошли эту паузу, то нормализовали объемы. Но они идут в определенном режиме, поэтому тот провал, который был в начале года, он и виден»,— объяснил Пикин.

Напомним, что 4 декабря ЦДУ ТЭК опубликовало статистику, согласно которой за 11 месяцев 2017 года экспорт нефти из РФ в Белоруссию сократился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 16,4 млн тонн. Так, на Мозырский НПЗ с января по ноябрь Россия экспортировала 8,925 млн тонн, что на 2,6% меньше по сравнению с прошлым годом. На Новополоцкий НПЗ было поставлено 7,497 млн тонн, то есть почти на 6% меньше, чем в январе-ноябре 2016 года.

В ноябре Россия поставила в соседнюю республику 1,525 млн тонн нефти. За весь четвертый квартал объемы экспорта российского черного золота в Белоруссию составили 4,5 млн тонн. А по итогам всего 2017 года Россия транспортирует в республику 18 млн тонн нефти. Некоторые экономисты уже успели связать сокращение поставок нефти в этом году по сравнению с 2016 годом и с интересами бизнеса, и с невыполнением Минском договоренностей по транзиту нефтепродуктов через российские порты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спор между Москвой и Минской заключался в том, что белорусская сторона посчитала, что российский газ обходится слишком дорого и стала в одностороннем порядке платить за энергоноситель меньше. Москва заявила, что Минск должен оплатить долг и соблюдать уже имеющиеся контракты. К концу 2016 года Белоруссия накопила перед «Газпромом» долг в размере сотен миллионов долларов, а в начале 2017 года РФ решила более чем на треть сократить поставки беспошлинной нефти. Только в начале апреля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко смогли разрешить конфликт. Стороны договорились возобновить поставки на уровне около 24 млн тонн нефти. Поскольку физически белорусские НПЗ могут перерабатывать только 18 млн тонн нефти в год, то остальные 6 млн тонн Белоруссия, согласно договоренностям, будет продавать посредством реэкспорта. Долг за газ Минск погашал за счет кредитных средств, полученных от России. Сумма кредита достигла $1 млрд.