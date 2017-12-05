Ярославль, 5 декабря, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Жители Ярославля написали заявление в прокуратуру области с требованием проверить законность строительства многоквартирного дома с подземной стоянкой в буферной зоне ЮНЕСКО. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Ольги Мазановой Сход жителей во дворе, где намечается стройка

Жителей и градозащитников волнуют планы строительства дома ЗАО «Дом на набережной» на улице Суркова. В августе 2017 мэрия Ярославля выдала разрешение на строительство многоквартирного дома с подземной автостоянкой, нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями на земельном участке, расположенном в Кировском районе. Ярославля по ул. Суркова, д.3а, ул. Суркова, д.5

Жители написали письмо в прокуратуру Ярославской области и Министерство культуры с просьбой проверить законность выдачи разрешения. В обращениях жители просят предоставить информацию — поступала ли в Министерство культуры проектная документация по оценке воздействия на всемирную универсальную ценность объекта ЮНЕСКО «Исторический центр города Ярославля», а также документация с оценкой воздействия на достопримечательное место «Исторический центр Ярославля».

«Вызывает сомнение, что имелось согласование Министерства культуры РФ. По крайней мере, по имеющейся у нас информации, у застройщика отсутствует полный комплект документов по согласованию проекта, в том числе нет печати Министерства культуры на проекте» — пишут авторы обращения.

Градозащитники считают, что проектируемый жилой дом не является регенерацией исторической среды, так как. его протяженность превышают габариты расположенных рядом памятников истории и культуры — храма Благовещения, а также объектов культурного наследия «Дом Кудасова» и «Каретник с конюшней усадьбы Толбухиных-Горяинова».

Таким образом, данный дом будет спорить с расположенными рядом памятниками и храмом, подавлять их историческое значение, что негативно скажется на характере исторической среды вокруг храмового ансамбля Благовещенского прихода и др. расположенных рядом памятников. В результате строительства дома будет искажен масштаб исторической среды, нарушена историческая ткань города.

«Этот масштабный по габаритам дом займёт практически все дворовое пространство, данное точечное строительство затрагивает интересы жителей близлежащих домов», — считает градозащитница Ольга Мазанова.

Мэрия Ярославля пригласили протестующих ярославцев к себе, чтобы показать документы и защитить свою позицию.