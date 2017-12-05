Киев, 5 декабря, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Лидер партии «Рух новых сил», экс-глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили со сторонниками направился в сторону Площади Независимости в Киеве, сообщает телеканал «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Политик и его сторонники пошли по улице Костельной в сторону майдана, где происходили основные события государственного переворота зимы 2013/2014 годов.

До этого собравшиеся у дома Саакашвили люди вытащили его из микроавтобуса после задержания — они сломали заднюю дверь. Сотрудники правоохранительных органов вышедшего из машины политика не преследовали.

Возле Александровского костела на углу улиц Костельной и Трехсвятительской Саакашвили призвал сторонников пойти к зданию Верховной рады Украины с требованием принятия закона об импичменте президента.