Киев, 5 декабря, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили призвал поддерживающих его людей свергнуть киевскую власть, сообщает 5 декабря УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко и Михаил Саакашвили

Лидер политической партии «Движение новых сил» призвал киевлян сегодня же выйти на Майдан.

«Я призываю всех киевлян сегодня выйти на улицы и собраться на Майдане и начать мирный процесс избавления Украины от Порошенко и его банды, от Медведчука, от Ахметова и других олиграхов», — агитировал Саакашвили сторонников.

По информации СМИ, в настоящее время группа людей, поддерживающих Саакашвили, направляется к зданию парламента Украины.

Напомним, 5 декабря в Киеве был найден якобы украденный полицией паспорт Саакашвили. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сказал по этому поводу, что «ложь и здесь вылезла на поверхность»

Отметим, на брифинге в Верховной раде Украины советник главы МВД Украины Арсена Авакова Зорян Шкиряк заявил, что низкий рейтинг скандального украинского политика Михаила Саакашвили несколько поднялся бы после прыжка с крыши.

Однако, по словам Шкиряка, лидер «Движения новых сил» струсил.

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