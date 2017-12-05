Калуга, 5 декабря, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Громкая история 79-летней пенсионерки из Калуги Валентины Царевой, едва не оказавшейся на улице из-за долгов по ипотеке, благополучно разрешилась. Как стало известно «Комсомольской правде в Калуге», застройщик жилого дома в Калуге ГК «Ташир» узнал, что выселяемая за неоплату кредита Валентина Царёва — бывшая узница немецкого концлагеря, и принял решение взять на себя расходы по выкупу квартиры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Застройщик

Пенсионерка лишилась жилья после пожара. Её дочь подала документы на получение жилищного сертификата, а также сделала первоначальный взнос на покупку квартиры в новостройке. Несколько лет ветерану Великой Отечественной войны не могли выплатить деньги по сертификату из-за сложной системы финансирования между разными уровнями власти. У пенсионерки накопился долг по ипотеке, женщине и ее семье грозило выселение. Теперь, благодаря помощи застройщика, Валентина Царёва сохранит крышу над головой.