Брюссель, 5 декабря, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Глава Государственный департамента США Рекс Тиллерсон высоко оценил 5 декабря свое пребывание на главном дипломатическом посту страны, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

С таким заявление бывший исполнительный директор нефтедобывающей компании ExxonMobil выступил во время официального визита в бельгийскую столицу перед встречей с премьер-министром страны.

«Хотя мы не добились всех побед, я все же могу сказать, что мы находимся в более благоприятном положении для продвижения интересов США по всему миру, чем мы были 10 месяцев назад», — отметил он на встрече с высокопоставленными дипломатами и сотрудниками посольства США в Брюсселе.

Тиллерсон также отметил, что в ближайшие дни он объявит об изменениях в работе Государственного департамента США.

Напомним, визит глава американской дипломатии в ЕС проходит на фоне о том, что его отставка с посла госсекретаря неизбежна из-за противоречий с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Несмотря на то, что сам Трамп опроверг информацию о том, что он собирается отправить Тиллерсона в отставку, он подчеркнул, что намерен определять внешнеполитический курс США самостоятельно.