Томск, 5 декабря, 2017, 14:48 — ИА Регнум. Резонансное заявление сделал сегодня, 5 декабря, председатель комитета думы города Томска по социальным вопросам Алексей Балановский.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничный коридор

Перед очередным собранием городского парламента он призвал томичей и средства массовой информации «перестать постоянно критиковать систему здравоохранения», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе гордумы.

«Несмотря на то, что многие очень плохо относятся к томскому здравоохранению, средняя продолжительность жизни в Томске значительно выше, чем была 15—20 лет назад. Младенческая смертность — одна из самых низких в России. Нигде не видно позитивных статей о медицине, как только что-то случилось — статьи всех СМИ об этом. На сегодняшний день дефицит кадров в больницах и поликлиниках огромный. А если мы и дальше будем продолжать не поддерживать, не помогать конструктивно, мы и этих людей растеряем», — приводит слова Балановского городская дума.

Несколько более подробно о высказываниях депутата сообщила местная пресса.

В частности, как передаёт портал Vtomske.ru, Балановский заявил, что «нужно прекратить истерику вокруг здравоохранения».

«У нас что ни статья, то о врачах-убийцах. По любому случаю заводится уголовное дело, потом оно разваливается. Мы, медики (Алексей Балановский с 2013 года является главврачом детской больницы №1 в Томске — прим. ИА REGNUM ), прекрасно понимаем проблемы, которые существуют в здравоохранении, они есть во всех странах. Лучшим здравоохранением считается американское, но и там очередь к врачу, и там люди умирают», — цитирует депутата томский портал.

Также Балановский подчеркнул, что сегодня «идут истерические сборы подписей» и ведутся разговоры о высоких зарплатах медработников.

«Но чтобы получить 35—40 тысяч, они должны пропадать на работе с утра до ночи», — резюмировал он.

Добавим, говоря об «истерических сборах подписей», депутат, возможно, имеет в виду интернет-петицию, появившуюся в сети примерно месяц назад. Инициаторы сбора подписей заявляют, что собирают подписи в Томской области «против уничтожения государственной медицины путём перекачки денег в частные клиники». Кроме того, они подчеркнули, что выступают «за расследование трагических смертей пациентов в томских больницах».

Обратимся к информации следственного управления СКР по Томской области.

22 ноября 2017 года в ведомстве сообщили, что в регионе возбуждено уголовное дело по факту смерти 13-летней девочки («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В ноябре она обратилась в фельдшерско-акушерский пункт в одном из посёлков Каргасокского района с жалобами на головную боль и рвоту. Ребёнку оказали помощь, однако на следующий день её состояние ухудшилось. Девочку доставили в районную больницу, где, несмотря на расширенные реанимационные мероприятия, она через несколько часов скончалась.

20 ноября в областном СУ СКР сообщили, что в регионе продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту впадения в кому ребёнка после оказания ему медицинских услуг в Каргасокской райбольнице. По данным следствия, в октябре в районной больнице пятилетнему мальчику удаляли зубы под общим наркозом. Ребёнок впал в кому. Санавиацией его доставили в Томск и госпитализировали в отделение реанимации детской горбольницы № 1. Мальчик скончался 17 ноября, не приходя в сознание.

1 ноября в ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту смерти роженицы в роддоме №1. По предварительным данным, утром 31 октября женщине сделали кесарево сечение. Затем ей из-за неоднократной остановки кровообращения провели реанимационные мероприятия, однако спасти женщину не удалось.

Кроме того, 1 ноября в СУ СКР по региону проинформировали, что возбуждено уголовное дело по факту смерти томича, жаловавшегося на сильные боли в области живота. 27 сентября мужчина скончался в медучреждении.

Таким образом, только за ноябрь 2017 года в Томской области было возбуждено несколько «медицинских» уголовных дел.

Как сообщили ИА REGNUM в Томскстате, в 2016 году в регионе функционировало 49 больничных организаций, 155 амбулаторно-поликлинических организаций, 239 фельдшерско-акушерских пунктов, в которых работали 5,9 тыс. врачей и 11,5 тыс. человек среднего медицинского персонала.

На 10 тыс. жителей Томской области приходилось 55 врачей и 107 человек среднего медицинского персонала. По информации статистиков, в 2016 году по этим показателям Томская область среди сибирских регионов занимала первое место по количеству врачей и 10 место по численности среднего медицинского персонала. Средняя зарплата в здравоохранении за 2016 год в области сложилась в размере 28,8 тыс. рублей.