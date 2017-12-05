Киев, 5 декабря, 2017, 14:45 — ИА Регнум. Сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили выломали дверь машины, в которую его посадили представители Службы безопасности Украины, и освободили политика.

Саакашвили. Украина

Сломана задняя дверь микроавтобуса. Саакашвили уже обратился к сторонникам, назвав украинцев «самым великим народом».

«Вы не дадите этим барыгам вами управлять. Я положу свою жизнь и свободу за освобождение Украины», — пообещал Саакашвили.