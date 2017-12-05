Гаврилов-Ям, Ярославская область, 5 декабря, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Минэкономразвития приняло решение о создании в Гаврилов-Яме территории опережающего социально-экономического развития. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Соответствующее постановление Правительства России будет подписано в ближайшее время. Ранее аналогичное решение было принято по городу Тутаеву. Предполагается, что инвестиции в Гаврилов-Ямскую ТОСЭР составят около 1,4 миллиарда рублей.

Gavyam.ru Промышленный парк в Гаврилов-Яме

«Гаврилов-Ям — это моногород, и с закрытием градообразующего предприятия — льнокомбината — для него настали тяжелые времена. Но налоговые льготы привлекут в наш город около 10 инвесторов, которые занимаются машиностроением, деревообрабатывающей, пищевой и химической промышленностью. Благодаря им, в городе в 2018 году появится более 700 новых рабочих мест», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области Владимир Серебряков.

В городе надеются, что инвесторы придут на территорию закрытого Гаврилов-Ямского льнокомбината (сейчас частный технопарк «Локалов»), а также Промышленного парка «Гаврилов-Ям», который находится в собственности Ярославской области. Его начали строить за счет средств федерального бюджета в 2010 году, однако так и не достроили. Резидентов для него также так и не нашлось. С созданием ТОСЭР они, возможно, появятся, и это позволит реанимировать так и не заработавший проект поддержки моногорода.

Для утвержденных резидентов ТОСЭР будет действовать льготный налоговый режим. Это касается налога на прибыль, земельного и имущественного налогов. Существенно уменьшится размер страховых взносов. Также инвесторы смогут рассчитывать на поддержку в строительстве инфраструктуры и на предоставление займов от фонда моногородов. На согласовании в Минэкономразвития находится еще одна заявка на создание территории опережающего развития в Ростове.