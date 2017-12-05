Пермь, 5 декабря, 2017, 14:33 — ИА Регнум. В Перми в центре скандала оказалась медсанчасть № 9. Большой резонанс по поводу деятельности учреждения возник после откровенного письма врача-анастезиолога, который работает в МСЧ уже 22 года. Эмоциональное письмо с критикой в адрес руководства больницы наделало много шума. Адресовано оно было губернатору, но визитом ответил и.о. министра здравоохранения Дмитрий Матвеев. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном ведомстве, глава министерства в МСЧ № 9 имени М. А. Тверье совместно с коллективом обсудил текущие проблемы и перспективы медицинского учреждения.

Gorspravka09.ru Проблемы медицины

Сотрудники затронули вопросы оснащения медсанчасти, качества оборудования, грамотного распределения финансирования и уровня заработных плат. В ходе встречи медицинские работники также акцентировали внимание на недостаточной информированности и плохо выстроенной коммуникации между персоналом и администрацией больницы.

По итогам встречи с персоналом МCЧ № 9 Дмитрий Матвеев отметил, что, с его точки зрения, найден консенсус.

«Мы с коллективом обсудили и увидели, что самое главное — это недостаток общения администрации учреждения с коллективом. И договорились в ближайшее время создать координационный совет внутри медсанчасти, который будет учитывать абсолютно всех заинтересованных лиц в принятия тех или иных решений», — сказал глава минздрава Пермского края.

В состав совета войдут представители администрации и трудового коллектива больницы. На встрече с трудовым коллективом МСЧ № 9 глава краевого минздрава Дмитрий Матвеев также пообещал, что в ближайшие два года будет выделено более 1 миллиарда рублей из краевого бюджета на ремонт и закупку оборудования для медицинского учреждения, сообщает «Эхо Москвы в Перми».

Добавим, что 29 ноября врач-анестезиолог медсанчасти через интернет-приёмную обратился к губернатору с открытым письмом. В нём медик указал, что с назначением в 2015 году нового главврача наметились «явные признаки умирания больницы». Врач сообщил об оттоке высокопрофессиональных медкадров из МCЧ, а причинами назвал неуважительное отношение к сотрудникам и самые низкие заработные платы среди больниц третьего уровня. Кроме того, медик заявил, что после смены руководства серьёзно ухудшились условия для оказания помощи пациентам. Также, по словам врача, больница не вылезает из многомиллионных «ненужных больнице, плохо сделанных ремонтов».

Анестезиолог попросил губернатора спасти больницу, защитить врачей и пациентов, а также не дать остаться на посту главврача Евгению Камкину, контракт с которым истекает в конце ноября. Стоит отметить, что анастезиолога поддержали 270 коллег, которые поставили под письмом свои подписи.

Как сообщают СМИ, после письма последовала проверка со стороны минздрава края и фонда ОМС. В министерстве отметили, что письмо — следствие внутреннего конфликта в МСЧ. Когда Евгений Камкин был назначен на должность главного врача, сотрудники МСЧ хотели видеть на этом посту другого человека. Когда коллектив настроен против руководства, то работать крайне сложно. Вместе с тем чиновники признали наличие проблем в учреждении.