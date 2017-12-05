Москва, 5 декабря, 2017, 14:31 — ИА Регнум. 7 декабря 2017 года в 12:00 в пресс-центре REGNUM состоится круглый стол, посвященный проблемам создания в России современной отрасли рециклинга отходов, без которой будущего у российской экономики нет. Об этом будут говорить авторы только что вышедшего в издательстве URSS сборника статей под редакцией Галины Цуцкаревой и другие известные специалисты.

«Рециклинг ресурсов — первый шаг к экологическому социализму». Серия «Будущая Россия» №27

В книге «Рециклинг ресурсов — первый шаг к экологическому социализму» освещаются вопросы теории и практики рециклинга в Советском Союзе, в постсоветской России и за рубежом. В ней отражены перспективы и проблемы деятельности по обращению с отходами производства и потребления, а также представлены аналитические материалы по ряду имеющихся актуальных задач, решением которых нужно заниматься опережающими темпами.

В книгу включено 29 статей и интервью, описывающих динамику развития теории и практики в области обращения с отходами производства и потребления преимущественно в России и СССР, а также в различных странах мира по отдельным видам отходов потребления.

Теоретические вопросы рециклинга представлены работами ведущих российских ученых, работающих в Институте прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Институте мировой экономики и международных отношений РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете, Самарском государственном техническом университете и ряде других научно-исследовательских институтов, организаций, а также высококвалифицированными экспертами, консультантами, руководителями и специалистами производственных предприятий.

Данная книга предназначена для представителей высшего управленческого аппарата исполнительных и законодательных органов власти разных уровней, руководителей и сотрудников государственных и частных организаций, преподавателей и научных сотрудников, экспертов, консультантов, аспирантов и студентов, общественных деятелей, для специалистов, интересующихся изучением вопросов обращения с отходами производства и потребления, ресурсосбережением, рециклингом и утилизацией отходов, перспективами развития этого направления жизнедеятельности человека.

Анализ публикаций, представленных в книге «Рециклинг ресурсов ─ первый шаг к экологическому социализму», показывает, что в части разработки теории рециклинга российские ученые по некоторым направлениям — впереди планеты всей. Что же касается практики, к глубокому сожалению, приходится констатировать, что на всех уровнях законодательной и исполнительной власти, от федеральной до муниципальной, ощущается, если так можно выразиться, недоинформирование чиновников и депутатов разного ранга о многих имеющихся достижениях российских ученых, разработчиков, инженеров, конструкторов, экспертов, производственников и предпринимателей в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Кроме того, общение с представителями предпринимательского сообщества, публикации в прессе свидетельствуют, что в десятках регионов во власти среди чиновников нет специалистов, глубоко разбирающихся в этой взрывоопасной сфере, часто меняются вице-премьеры, вице-губернаторы, руководители среднего и нижнего управленческого звена, зоной ответственности которых является обращение с отходами производства и потребления.

Главные задачи круглого стола, поводом проведения которого стал выход книги «Рециклинг ресурсов» — обсуждение препятствий на пути создания в России полноценной отрасли рециклинга ресурсов, растущих, как снежный ком, проблем, связанных с принятием новой редакции Федерального закона «Об отходах производства и потребления», отсутствием инструментов системного подхода, необходимых для создания ключевой отрасли мировой экономики, а также оценка социально-экологических рисков ближайшего времени.

Мониторинг публикаций за последние несколько месяцев показывает, что рост тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов, отсутствие научного подхода при разработке и утверждении территориальных схем обращения с отходами, желание властей крупных городов вывозить отходы подальше в глубинку или сжигать их в густонаселенных районах приводят к повсеместному росту недовольства жителей решениями властей.

На фоне приближающихся президентских выборов удивляет беспечность властей в отношении роста протестов населения, вызванных стремительным ухудшением состояния окружающей среды, углублением социальной нестабильности, падения цен на жилье рядом с существующими и планирующимися экологически опасными объектами, в частности, мусоросжигательными заводами, некомпетентными и безответственными действиями в области экологии.

Начало мероприятия — 12:00, регистрация гостей и участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6-й этаж).

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