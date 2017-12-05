Минск, 5 декабря, 2017, 17:01 — ИА Регнум. Белорусские СМИ жёстко отреагировали на критику белорусских властей, прозвучавшую на прошлой неделе в эфире российского телеканала НТВ в связи с саммитом «Восточного партнёрства» в Брюсселе. Так, 4 декабря в эфире ток-шоу «Наша жизнь» на республиканском государственном телеканале ОНТ предположили, что под конец каждого года Россия вспоминает об иждивенчестве своего соседа и решает его «пнуть».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Ведущий Дмитрий Бочков в начале программы поставил перед гостями студии такой вопрос: «А вдруг просто у кого-то в Москве на телефоне «напоминалка» сработала: «Декабрь. Пнуть Беларусь»?».

В ток-шоу участвовали несколько белорусских политологов, экономистов, чиновников и политиков. Однако в обсуждениях не было представлено ни одного российского эксперта. По словам ведущего «Нашей жизни», их приглашали, но все они отказались.

Как отметил декан экономического факультета БГУ Михаил Ковалев, белорусская сторона должна постоянно напоминать России, что «Восточное партнёрство» — это «мост между Евразийским и Европейским союзом». Политолог Вадим Боровик и вовсе обвинил РФ в том, что населению Белоруссии «долго неправильно транслировали», что Белоруссия — «маленькая страна, губерния Российской Федерации», поэтому республика «ни перед Востоком, ни перед Западом каблуками щелкать не будет». Выстраивание отношений одновременно и с Россией, и с Западом Боровик назвал «трезвой позицией».

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Что касается Украины, то, как заявил в эфире передачи председатель комиссии палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк, Белоруссия не будет ее «очернять», но Минск всегда будет стратегическим союзником России, потому что «это выгодно». На передачу НТВ в Белоруссии должны отреагировать на самом высоком уровне, заявил Марзалюк.

В государственной газете «Советская Белоруссия» также резко отреагировали на критику в эфире российского ТВ. 1 декабря издание опубликовало карикатуру на ведущих российского телевидения, а автор иллюстрации Олег Карпович заявил, что Лукашенко «ни под кого не ложится, а ведет страну рукой твердой и ответственной». При этом, по его словам, передача НТВ не могла оскорбить Белоруссию, потому что «силенок маловато».

Возмущение журналистов белорусских государственных СМИ вызвала ежедневная программа НТВ «Место встречи» от 28 ноября, в которой в преддверии заседания ОДКБ в Минске обсуждали саммит «Восточного партнёрства» и отношения Белоруссии с Евросоюзом. В передаче участвовали российские и белорусские эксперты, в том числе со стороны республики был лидер кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев. Особенно белорусские СМИ возмутило, что в эфире НТВ Белоруссию сравнили с женой, которая на протяжении 25 лет живет за счет российских кредитов и субсидий. В частности, ведущая Ольга Белова отмечала, что в Москве все больше сомневаются, что могут в непредвиденных обстоятельствах положиться на Минск из-за «заигрываний» Александра Лукашенко с некоторыми украинскими политиками.

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Как уже не раз отмечало ИА REGNUM в своих публикациях, Белоруссия в последние годы взяла курс на активное сближение с Западом и дистанцирование от России. Главный союзник РФ так и не признал Крым российским, продолжает наращивать экономические отношения с Украиной, поставляя туда нефтепродукты, произведенные из российской нефти. Также к концу 2017 года Минск и Москва должны будут определиться с условиями введения визового режима по инициативе российской стороны, что стало необходимостью после того, как Белоруссия ввел безвизовый режим для граждан 80 стран сроком на пять дней без какого-либо согласования с РФ.

При этом Россия — основной рынок сбыта белорусских товаров, по итогам прошлого года 95% объема всего экспорт республики пришлось на Россию. Помимо этого, Белоруссия систематически получает кредиты, а также прямые и непрямые субсидии от РФ на поддержание своей экономики. С января 2017 года Россия предоставила республике кредиты на $1 млрд 151,2 млн.