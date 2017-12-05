Ереван, 5 декабря, 2017, 14:11 — ИА Регнум. 6 декабря глава МИД Армении Эдвард Налбандян отправится в Вену для участия в заседании глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ.

Armedia.am Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров

В ходе визита Налбандян проведет встречи с коллегами из различных стран и сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также запланирована встреча с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, сообщает Министерство иностранных дел Армении через официальную страничку в соцсетях.

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Ранее Мамедъяров также говорил о согласии Баку на встречу в Вене. «Мы всегда говорим, что переговоры должны быть логичными и субстантивными. В ходе московской встречи мы провели с сопредседателями глубокие и подробные обсуждения. Наверное, сопредседатели продолжат переговоры в этом направлении», — сказал Мамедъяров на совместной с турецким и пакистанскими коллегами пресс-конференции.

До этого встреча Налбандян-Мамедъяров проходила в Брюсселе в июле текущего года, после чего последовала встреча президентов двух стран в октябре в Швейцарии. Днями ранее Ереван и Баку посетил и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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