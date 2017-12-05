Ярославль, 5 декабря, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Президент Ярославской торгово-промышленной палаты Сергей Кузенев покидает свой пост, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЯрТПП Сергей Кузенев

Он подтвердил информацию о своем уходе с должности, но пока воздержался от комментариев по поводу причин этого решения.

«Я действительно покидаю свой пост, но сейчас не готов озвучить какие-то подробности по этому поводу. Более полная официальная информация будет чуть позже» — пояснил Сергей Кузенев корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, президентом ЯрТПП Сергей Кузенев был избран на Внеочередном Общем Собрании членов ЯрТПП 18 ноября 2015 года.