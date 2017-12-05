Ярославль, 5 декабря, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля не планирует массового сноса ларьков тех предпринимателей, кто не успел привести свои объекты к единому облику, утвержденному муниципалитетом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Новые ларьки в Ярославле

Срок «обновления» ларьков завершился 1 декабря, однако на улицах Ярославля до сих пор немало объектов, которые не соответствуют новым требованиям.

«Массового сноса нестационарных торговых объектов не будет. В отношении тех предпринимателей, кто заключил договор на размещение НТО, но не привел их в соответствие с новыми требованиями к 1 декабря, мы сейчас проводим мониторинг. Если предприниматель ведет работы или заказал их, но по каким-то причинам не успел, мы дадим возможность все завершить. Если же действий никаких нет, мэрия будет направлять уведомление о расторжении договора. Если предприниматель согласен, ему будет предложено добровольно демонтировать НТО. Если нет, будем расторгать договор через суд и затем демонтировать объект», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов.

Все это не касается тех предпринимателей, которые не имеют договора на размещение НТО. Таких в городе тоже немало. У части есть договоры аренды земли, которые сейчас мэрия расторгает, в том числе через суд. У некоторых нет вообще никаких документов. Снос ларьков, чьи хозяева не заключили договора на размещение, продолжается «в плановом порядке».

1 декабря мэрия издала постановление, регламентирующее «демонтаж и перемещение нестационарных торговых объектов, владельцами которых не исполнена обязанность по освобождению места размещения объекта». В частности, по истечении срока договора мэрия сможет демонтировать такие объекты без предупреждения.

Напомним, что первоначально мэрия Ярославля планировала изменить внешний вид всех НТО к 1 июня 2017 года. Затем сроки были перенесены на 1 сентября, а после и на 1 декабря 2017 года.