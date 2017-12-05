Киев, 5 декабря, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Сегодня, 5 декабря, в Киеве правоохранители задержали экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области и лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. Перед этим силовики провели обыск в его элитной квартире.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Видео силового снятия Саакашвили с крыши и его последующего задержания появилось в социальных сетях.

Как сообщает пресс-служба СБУ, грузинского политика задержали по подозрению в содействии участникам преступной организации и содействии преступной деятельности.

«5 декабря 2017 сотрудники СБУ совместно с генеральной прокуратурой Украины в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины («Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности»), задержали по месту жительства в Киеве Саакашвили», — отмечается в материале.

В ближайшее время политик будет допрошен. Согласно статье ч. 1 ст. 256 УК, Саакашвили подозревают в содействии преступной организации, а также сокрытии и пособничестве её преступной деятельности путем предоставления ей помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе призвал общественность выходить на защиту лидера партии «Рух новых сил»

«Sos!!! Трехсвятительская 5/1», — написал Сакварелидзе на своей странице в Фейсбуке.

Украинские эксперты по-разному комментируют причины и последствия задержания Саакашвили.

Так, директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук считает, что таким образом администрация президента Украины «пытается спасти свой «проект Саакашвили».

«Итак, зачем Банковая устроила шоу с обыском и торжественным задержанием с наручниками своего «ручного» Саакашвили? 1) Внимание общественности отвлекают от блокирования канала «НьюсВан», которое показывает всем, что Порошенко «душит» свободу слова в стране. 2) Банковая активно пытается спасти свой «проект Саакашвили», устраивая на него якобы «наезды». Слишком много затрат вложено в Саакашвили, задача которого до 2019 года имитировать оппозицию в стране. Но народ сразу раскусил, что никакой Саакашвили не оппозиционер, а проект власти… В общем, решили лепить образ «жертвы режима», — написал Корнейчук на своей странице в Фейсбук.

По его словам, власти отвлекают общество «от запланированного принятия бюджета-2018, который в эти дни должна утвердить Рада».

«Пока народ будет обсуждать «шоу на крыше», власть спокойненько «распилит» сотни миллиардов. И народ не должен задаваться вопросом: почему именно так распределяются деньги? Почему финансирование президента должно в нищей стране вырасти почти на 1 млрд грн., Кабмина — на 1 млрд грн., Рады — на 680 млн грн. и так далее?», — пояснил Корнейчук.

«Саакашвили на крышу НьюсВан сбросить за 5 минут до приезда Генпрокурора (генпрокурор Украины Юрий Луценко). Чем не революционная ситуация?», — иронизирует эксперт Дмитрий Марунич.

«Иногда мне кажется, что Петр Алексеевич — это руководитель провинциального театра, которого нанял Путин для продюсирования рубрики на Раша ТВ «соседи-полудурки». Вскоре Саакашвили арестуют, и начнётся новая серия кино. А сейчас он вещает с крыши, пока у него дома обыск. Драка на улице, все дела», — написала журналистка Светлана Крюкова на своей странице в Фейсбуке.

Украинский юрист и оппозиционный политик Андрей Портнов назвал президента Украины Петра Порошенко «тупым и недалеким политиком», комментируя арест Саакашвили.

«Отличный цирк с обыском и задержанием Саакашвили. Больше не говорите в моем присутствии, что прошлый режим был диктаторским. Такого тупого и недалёкого президента в Украине ещё не было. Полностью сошёл с ума», — написал украинский юрист и оппозиционный политик Андрей Портнов на своей странице в Фейсбуке.

При этом главный редактор издания «Остров» Сергей Гармаш отметил «неадекватность восприятия реальности» президентом Порошенко и генпрокурором Луценко.

«Говорят, чтоб сделать глупость очевидной, ее нужно довести до абсурда. События с Саакашвили — яркая иллюстрация того, как Порошенко и Луценко показывают, насколько нереален их мир, насколько неадекватно их восприятие реальности. Похоже, сидя в своих мерседесах и кабинетах, они сами поверили в сказку про «покращення» (улучшение)… Я не сторонник Саакашвилли, но понимаю, что если сегодня он, то завтра СБУ и Генпрокуратура будут лепить «шпионов!» из всех несогласных с политикой режима. Похоже, из Михо делают Юлю, а потом… — все знают, что было потом… Не хватает только эмоции, маленькой искры, но новые «беркута» сумеют это исправить…», — написал Гармаш на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, 1 декабря в Киеве сторонники лидера «Руха новых сил» Саакашвили (до 3 тысяч человек) провели «Марш за импичмент» президента Украины. Участники акции прошлись колонной к Европейской площади. Комментируя результаты митинга, Саакашвили заявил о «вставании страны с колен».

«Самый масштабный марш в Украине после Революции Достоинства — Украина начинает вставать с колен», — написал политик в своем Facebook.

Позже политик отредактировал свое сообщение, написав, что Украина «начинает стряхивать со своего тела присосавшихся к ней барыг».

Как сообщалось, с 17 октября сторонники Саакашвили разбили под Радой палаточный городок. Сначала митинг стоял под требованием отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и введения пропорциональной избирательной системы по открытым спискам. Два из трех требований частично выполнены депутатами Рады. Законопроект о создании антикоррупционного суда находится в стадии разработки.